(Kaynak: ATV) Acımasız, kindar ve son derece güçlü bir savaşçı olan bu karakter, kardeşi Cerkutay'ın Osman Bey'in tarafına geçmesini büyük bir utanç olarak görüyor. Bu ihaneti kabul edemeyen Altuga, kardeşinden hesap sormak üzere Anadolu topraklarına Uçlara geliyor.

(Kaynak: ATV) Cerkutay ve Altuga Arasında Gerilim Dolu Mücadele Altuga'nın gelişiyle birlikte, dizide Cerkutay ile arasında yaşanacak aksiyon dolu ve gerilimli mücadeleler dikkat çekiyor. İki kardeş arasındaki bu dramatik çatışma, seyirciyi ekrana kilitleyecek sahnelerin habercisi. Altuga'nın geçmişinden gelen derin yaraları, intikam duygusu ve savaşçı ruhu, izleyicilere güçlü bir duygusal bağ sunacak.

(Kaynak: ATV) Yeni Karakterler Heyecanı Artırıyor Devrim Saltoğlu ve Murat Göçmez gibi deneyimli oyuncuların kadroya katılması, dizinin hikaye örgüsüne zenginlik katarken yeni sezonda tansiyonu daha da yükseltecek. Altuga'nın yanı sıra Moğol komutanı Ulugan'ın hikayeye nasıl bir yön vereceği de merak konusu.

(Kaynak: ATV) Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri, karakter derinlikleri ve yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 176. bölüm fragmanı, bu heyecanı şimdiden hissettiriyor. Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı atv ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.