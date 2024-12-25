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Kuruluş Osman'a 2 yeni başrol müjdesi! Gelişiyle diziye renk katacak isimler açıklandı

Altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyicilerden büyük ilgi gören Kuruluş Osman güçlü hikayesi ve yeni karakterleriyle heyecan yaratmaya devam ediyor. Sevilen dizinin 25 Aralık Çarşamba akşamı saat 20:00’de yayınlanacak olan 176. bölümünde kadroya iki başarılı isim dahil oluyor.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 12:39 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 12:41
Kuruluş Osman’a 2 yeni başrol müjdesi! Gelişiyle diziye renk katacak isimler açıklandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, altıncı sezonunda da görkemli prodüksiyonu, zengin hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda kadroya iki güçlü isim dahil oldu. Devrim Saltoğlu ve Murat Göçmez. Özellikle Göçmez'in hayat vereceği "Altuga" karakteri dizinin heyecanını bir üst seviyeye taşıyacak.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Altuga: Cerkutay'ın Kardeşi Anadolu'da

    Murat Göçmez, dizinin Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkıyor. Göçmez, Cerkutay'ın kardeşi Altuga karakterine hayat vererek hikayeye derin bir çatışma ve heyecan katacak.

    Murat Göçmez (Kaynak: ATV)Murat Göçmez (Kaynak: ATV)

    Altuga, Moğol komutanı Ulugan'ın sadık hizmetkarı olarak biliniyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Acımasız, kindar ve son derece güçlü bir savaşçı olan bu karakter, kardeşi Cerkutay'ın Osman Bey'in tarafına geçmesini büyük bir utanç olarak görüyor. Bu ihaneti kabul edemeyen Altuga, kardeşinden hesap sormak üzere Anadolu topraklarına Uçlara geliyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Cerkutay ve Altuga Arasında Gerilim Dolu Mücadele

    Altuga'nın gelişiyle birlikte, dizide Cerkutay ile arasında yaşanacak aksiyon dolu ve gerilimli mücadeleler dikkat çekiyor. İki kardeş arasındaki bu dramatik çatışma, seyirciyi ekrana kilitleyecek sahnelerin habercisi. Altuga'nın geçmişinden gelen derin yaraları, intikam duygusu ve savaşçı ruhu, izleyicilere güçlü bir duygusal bağ sunacak.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Yeni Karakterler Heyecanı Artırıyor

    Devrim Saltoğlu ve Murat Göçmez gibi deneyimli oyuncuların kadroya katılması, dizinin hikaye örgüsüne zenginlik katarken yeni sezonda tansiyonu daha da yükseltecek. Altuga'nın yanı sıra Moğol komutanı Ulugan'ın hikayeye nasıl bir yön vereceği de merak konusu.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri, karakter derinlikleri ve yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 176. bölüm fragmanı, bu heyecanı şimdiden hissettiriyor.

    Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı atv ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

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