Zeynep Tuğçe Bayat “Geri sayım” deyip karnı burnunda son halini paylaştı!

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Gönülçelen dizi setinde tanıştığı meslektaşı Cansel Elçin ile 2020 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen aylarda bebek müjdesi geldi.

(Kaynak: Sosyal medya)

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Bayat, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve "Geri sayım" notuyla karnı burnunda son halini paylaştı.

(Kaynak: Sosyal medya)

İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın son hali...

(Kaynak: Sosyal medya)

DOĞUM NEREDE OLACAK?

Erkek bebek bekleyen Bayat, verdiği bir röportajda doğumun Türkiye'de olacağını açıklamıştı.

Bayat, "İsim bulamadık, düşünüyoruz. Yurt dışında telaffuz konusunda sorun yaşamayacak bir isim düşünüyorum. Yabancı bir isim düşünmüyoruz açıkçası. Daha vakit var. Doğum Türkiye'de olacak" demişti.