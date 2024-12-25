Adı Okan Buruk’la anılmıştı! Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la barıştı mı? Terk ettiği eşine dönünce...

Bir dönem podyumların tozunu attıran eski manken Güzide Duran, 16 sene önce Adnan Aksoy ile evlendi. Ancak çift geçen haftalarda boşanma haberleriyle gündeme geldi.

Ayrılığın ardından ise Güzide Duran'ın adı Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'la anılmaya başlandı.

Her iki tarafta aşk haberlerini net bir dille yalanlarken Duran, ortaya atılan iddiaların eşi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

SEMBOLİK TAZMİNAT

Tüm bunlar olurken Aksoy, Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açıp 2 liralık da sembolik tazminat istedi.