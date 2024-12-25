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Adı Okan Buruk’la anılmıştı! Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'la barıştı mı? Terk ettiği eşine dönünce...

Bir dönemin gözde mankenlerinden Güzide Duran, 16 sene önce Adnan Aksoy ile evlenmişti. Ünlü çift, geçen haftalarda boşanma haberleriyle gündeme geldi. Ayrılığın ardından ise Güzide Duran'ın adı Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'la anılmaya başlandı. Her iki tarafta iddiaları net bir şekilde yalanlarken Duran cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü isim terk ettiği eve döndü. Bununla birlikte Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un barıştığı iddia edildi. Güzide Duran barışma sorularına bakın ne yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 12:45 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 12:56
Adı Okan Buruk’la anılmıştı! Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la barıştı mı? Terk ettiği eşine dönünce...

Bir dönem podyumların tozunu attıran eski manken Güzide Duran, 16 sene önce Adnan Aksoy ile evlendi. Ancak çift geçen haftalarda boşanma haberleriyle gündeme geldi.

Adı Okan Buruk’la anılmıştı! Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la barıştı mı? Terk ettiği eşine dönünce...

Ayrılığın ardından ise Güzide Duran'ın adı Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'la anılmaya başlandı.

Adı Okan Buruk’la anılmıştı! Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la barıştı mı? Terk ettiği eşine dönünce...

Her iki tarafta aşk haberlerini net bir dille yalanlarken Duran, ortaya atılan iddiaların eşi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Adı Okan Buruk’la anılmıştı! Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la barıştı mı? Terk ettiği eşine dönünce...

SEMBOLİK TAZMİNAT
Tüm bunlar olurken Aksoy, Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açıp 2 liralık da sembolik tazminat istedi.

Adı Okan Buruk’la anılmıştı! Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la barıştı mı? Terk ettiği eşine dönünce...

TERK ETTİĞİ EVE DÖNDÜ
Güzide Duran ile Adnan Aksoy cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'tan Bülent Cankurt, ikili arasında yaşananları şu ifadelerle kaleme aldı: "Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran'a, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'un boşanma davası açtığını tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti.

Adı Okan Buruk’la anılmıştı! Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la barıştı mı? Terk ettiği eşine dönünce...

2022 ve 2023 yıllarında da iki kez boşanma davası açıp geri çeken Adnan Aksoy, üçüncü kez mahkemenin yolunu tutmuştu. Güzide Duran da eşini ve okula giden iki çocuğunu Roma'da bırakıp geçen ay İstanbul'a gelmişti.

Adı Okan Buruk’la anılmıştı! Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la barıştı mı? Terk ettiği eşine dönünce...

"ASLA"
Güzide, önceki akşam 'Çocuklara anne yemeği' notuyla Roma'dan fotoğraf paylaşınca, yine barışmış olabileceklerini düşündüm ama yanılmışım! "Barıştınız mı" diye sorduğum Güzide, "Asla" cevabını verdi.

Adı Okan Buruk’la anılmıştı! Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la barıştı mı? Terk ettiği eşine dönünce...

Okulları Noel tatiline giren çocuklarını görüp hasret gidermek için geçen cuma Roma'ya gittiğini söyleyen Güzide, dün İstanbul'a döndü. Evlat hasreti zordur; Güzide, boşanana kadar Roma-İstanbul arasında mekik dokuyacak gibi görünüyor."