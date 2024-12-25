Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: “Dayanılmaz bir tatlılığı var”

Berkay Hardal ile Dilan Telkök, 2019 senesinde nikah masasına oturdu. Ünlü çift, Eylül 2024'te de ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Berkay Hardal, güzel haberi sosyal medya hesabında "Evimizin neşesi, hoş geldin minik Noyan Hardal" notuyla duyurdu.
Minik Noyan, 3 aylık oldu. Telkök ise "Seninle 3 ay oğluşum" notuyla Noyan'ın birbirinden sevimli pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Dayanılmaz bir tatlılığı var" derken bir başkası "Sevimlilik abidesi" yorumunda bulundu.
İşte Dilan Telkök'ün paylaştığı o fotoğraflar...
Royan Hardal
Berkay Hardal ve ve oğlu Royan Hardal
Royan Hardal
Dilan Telkök ve oğlu Royan Hardal
Berkay Hardal ve Dilan Telkök oğulları Royan'la