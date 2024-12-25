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Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: “Dayanılmaz bir tatlılığı var”

2019 yılında evlenen Berkay Hardal ve Dilan Telkök, oğulları Royan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Oyuncu çiftin oğlu Noyan, 3 aylık oldu. Telkök ise "Seninle 3 ay oğluşum" notuyla Noyan'ın birbirinden sevimli pozlarını takipçileriyle paylaştı. Minik Noyan sevimli halleriyle kısa sürede ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 14:25 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 14:25
Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: Dayanılmaz bir tatlılığı var

Berkay Hardal ile Dilan Telkök, 2019 senesinde nikah masasına oturdu. Ünlü çift, Eylül 2024'te de ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: Dayanılmaz bir tatlılığı var

Berkay Hardal, güzel haberi sosyal medya hesabında "Evimizin neşesi, hoş geldin minik Noyan Hardal" notuyla duyurdu.

Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: Dayanılmaz bir tatlılığı var

Minik Noyan, 3 aylık oldu. Telkök ise "Seninle 3 ay oğluşum" notuyla Noyan'ın birbirinden sevimli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: Dayanılmaz bir tatlılığı var

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Dayanılmaz bir tatlılığı var" derken bir başkası "Sevimlilik abidesi" yorumunda bulundu.

Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: Dayanılmaz bir tatlılığı var

İşte Dilan Telkök'ün paylaştığı o fotoğraflar...

Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: Dayanılmaz bir tatlılığı var

Royan Hardal

Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: Dayanılmaz bir tatlılığı var

Berkay Hardal ve ve oğlu Royan Hardal

Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: Dayanılmaz bir tatlılığı var

Royan Hardal

Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: Dayanılmaz bir tatlılığı var

Dilan Telkök ve oğlu Royan Hardal

Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: Dayanılmaz bir tatlılığı var

Berkay Hardal ve Dilan Telkök oğulları Royan'la

Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: Dayanılmaz bir tatlılığı var

Berkay Hardal ve Dilan Telkök oğulları Royan'la

Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: Dayanılmaz bir tatlılığı var

Dilan Telkök ve oğlu Royan Hardal