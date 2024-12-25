Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün oğulları Royan 3 aylık oldu! Pozlarına yorum yağdı: “Dayanılmaz bir tatlılığı var”

Berkay Hardal ile Dilan Telkök , 2019 senesinde nikah masasına oturdu. Ünlü çift, Eylül 2024'te de ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Minik Noyan, 3 aylık oldu. Telkök ise "Seninle 3 ay oğluşum" notuyla Noyan'ın birbirinden sevimli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Dayanılmaz bir tatlılığı var" derken bir başkası "Sevimlilik abidesi" yorumunda bulundu.