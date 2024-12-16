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Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya bakın nereli çıktı! Herkes Adana sanıyordu meğer...

Kanal D ekranlarında yayımlanan Uzak Şehir dizisinde "Şahin" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Alper Çankaya, yeteneğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Oyuncunun memleketi öğrenildiğinde ise sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 22:46 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 22:48
Uzak Şehir’in Şahin’i Alper Çankaya bakın nereli çıktı! Herkes Adana sanıyordu meğer...

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    Son dönemde Uzak Şehir dizisiyle adından sıkça söz ettiren Alper Çankaya, kariyerindeki yükselişiyle dikkat çekiyor. Başarılı oyuncunun memleketi ise öğrenenleri şaşkına çeviriyor. İşte Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya'nın bilinmeyenleri...

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    ALPER ÇANKAYA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

    1990 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelen Alper Çankaya, oyunculuğa olan ilgisini genç yaşta fark etti. 2009 yılında başladığı Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü yarıda bırakarak hayallerinin peşinden giden Çankaya, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldu.

    Öğrencilik yıllarında Bilkent Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol alan Çankaya, profesyonel oyunculuk kariyerine 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Arslan karakteriyle adım attı. Daha sonra Çukur, Aile, Yargı ve son olarak Uzak Şehir gibi projelerde yer alarak büyük bir hayran kitlesi edindi. Aile dizisindeki rolü sebebiyle Adanalı olduğu düşünülen ünlü oyuncunun memleketi ise büyük ilgi çekiyor.

    Alper Çankaya ve sevgilisi Selin Köseoğlu ( Instagram )Alper Çankaya ve sevgilisi Selin Köseoğlu ( Instagram )

    Çankaya, sinema dünyasında da kendine yer bulmayı başardı. Cam Perde filmindeki etkileyici performansıyla 42. İstanbul Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülerek yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

    UZAK ŞEHİR DİZİSİYLE PARLADI

    Dizide Şahin karakteri, ailesiyle yaşadığı ikilemler ve çocukluk aşkı Nare'ye olan duygularıyla izleyicinin dikkatini çekiyor. Şahin'in hikayesindeki gelişmeler, dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük sürprizlere işaret ediyor.

    TEKİRDAĞLI ÇIKTI

    Sosyal medyada sıkça konuşulan "Alper Çankaya nereli?" sorusu sonunda yanıt buldu. Başarılı oyuncu, 1990 yılında Tekirdağ'da doğmuş. 34 yaşındaki Alper Çankaya, hem ekranlarda hem de özel hayatında gösterdiği duruşuyla hayran kitlesini hızla artırmaya devam ediyor.

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