Uzak Şehir’in Şahin’i Alper Çankaya bakın nereli çıktı! Herkes Adana sanıyordu meğer...

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ALPER ÇANKAYA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

1990 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelen Alper Çankaya, oyunculuğa olan ilgisini genç yaşta fark etti. 2009 yılında başladığı Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü yarıda bırakarak hayallerinin peşinden giden Çankaya, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında Bilkent Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol alan Çankaya, profesyonel oyunculuk kariyerine 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Arslan karakteriyle adım attı. Daha sonra Çukur, Aile, Yargı ve son olarak Uzak Şehir gibi projelerde yer alarak büyük bir hayran kitlesi edindi. Aile dizisindeki rolü sebebiyle Adanalı olduğu düşünülen ünlü oyuncunun memleketi ise büyük ilgi çekiyor.