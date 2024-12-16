UZAK ŞEHİR 7. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni bölümde Alya ve Cihan...

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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin son bölümünde; Sadakat'in Alya'yı vurduğunu itiraf etmesi, olayların düğümünü çözmek yerine daha karmaşık bir hale getirdi. Sadakat, Cihan'ı köşeye sıkıştırarak Alya'yı kendisine tercih etmesi için zor bir seçim yapmasını istedi. Ancak işler beklenildiği gibi gelişmedi ve kararı vermek Alya'ya kaldı. Bu durum, Cihan ve Alya arasındaki ilişkiyi farklı bir noktaya taşırken Albora ailesindeki dengeleri tamamen bozdu. Alya'nın hem oğlunu koruma çabası hem de Sadakat'in tehditleri karşısında verdiği mücadele, izleyenlere gerilim dolu anlar yaşattı.