UZAK ŞEHİR 7. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni bölümde Alya ve Cihan...

Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Kanada'dan Türkiye'ye uzanan dramatik bir hikayeyi ekrana taşıyan dizide, Alya'nın Albora ailesine karşı verdiği mücadele izleyiciyi derin bir sorgulamaya itiyor. Son bölümde Alya'nın kendini vuranı öğrenmesiyle işler karıştı.
Fotoğraflar: Kanal D
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizinin son bölümünde; Sadakat'in Alya'yı vurduğunu itiraf etmesi, olayların düğümünü çözmek yerine daha karmaşık bir hale getirdi. Sadakat, Cihan'ı köşeye sıkıştırarak Alya'yı kendisine tercih etmesi için zor bir seçim yapmasını istedi. Ancak işler beklenildiği gibi gelişmedi ve kararı vermek Alya'ya kaldı. Bu durum, Cihan ve Alya arasındaki ilişkiyi farklı bir noktaya taşırken Albora ailesindeki dengeleri tamamen bozdu. Alya'nın hem oğlunu koruma çabası hem de Sadakat'in tehditleri karşısında verdiği mücadele, izleyenlere gerilim dolu anlar yaşattı.
UZAK ŞEHİR'İN GENEL KONUSU
Uzak Şehir, Kanada'da ailesiyle huzurlu bir hayat süren Alya'nın, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olan hayatını konu alıyor. Boran'ın vasiyeti üzerine eşini Mardin'deki memleketine defnetmek için Türkiye'ye dönen Alya, burada gelenek ve törelerle çevrili Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Oğlunu geri almak için her yolu deneyen Alya, kendini ve çocuğunu büyük bir tehlikenin içinde bulur.
UZAK ŞEHİR 7. BÖLÜM FRAGMANI
https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir adresinden yeni bölüm fragmanını takip edebilirsiniz.