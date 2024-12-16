"Konuşulanlara göre Torreira'nın rezidansından sabaha karşı bağırış, kavga sesleri geldi. Özkan'ın hıçkırıklarla ağlaması da duyuldu. Ayrılığın perde arkasına dair sosyal medyada çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Söylenenlere göre Devrim Özkan'ın bitmek bilmeyen istekleri vardı.

400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çantalar bu istekler arasındaydı. Torreira harcamalarının 3 milyon TL'yi bulduğunu söylüyordu ve bundan rahatsızdı. Torreira'nın takımdan alacağı ücrette aksamalar olunca para sıkıntısı yaşandı. İkili bu nedenle tartıştı ve kavga büyüdü"