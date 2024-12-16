SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Ne var ne yok sildiler: Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı bitti mi? "Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı"

Galatasaraylı futbolcular son dönemlerde yaşadıkları aşk krizleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Mauro Icardi-Wanda Nara ilişkisinin ardından bu kez gündeme Lucas Torreira-Devrim Özkan geldi. İlişkilerine ikinci şans veren çift hakkında ayrılık çanları çaldı. Sosyal medyadan tüm fotoğrafları kaldıran çift, aynı zamanda takipleşmeyi de bıraktı. Bu yaşananların ardından birçok taraftar, "Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı" yorumunda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:56 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:56
Ne var ne yok sildiler: Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı bitti mi? Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'a ikinci şans da yaramadı.

Ne var ne yok sildiler: Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı bitti mi? Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı

2023 yazında Miami'de görüntülendikten sonra aşklarını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen ikili, yaşadıkları kısa bir ayrılığın ardından aşklarına ikinci şans verdi.

Ne var ne yok sildiler: Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı bitti mi? Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Ancak çift yeniden ayrılık haberleriyle magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. Ünlü çift ilk olarak birbirlerini takipten çıktı.

Ne var ne yok sildiler: Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı bitti mi? Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı

Bu hamlenin ardından hem Devrim Özkan hem de Lucas Torreira sosyal medya hesaplarından beraber fotoğraflarını kaldırdılar.

Ne var ne yok sildiler: Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı bitti mi? Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı

İLK AYRILIK SEBEPLERİ MADDİYAT MIYDI?

Çiftten henüz bir açıklama gelmezken, ilk ayrılıklarında ortaya atılan iddia yeniden gündem oldu. 'Aramızda Kalmasın' programının sunucularındadan Müge Dağıstanlı çiftin ilk ayrılıklarında şu iddiayı ortaya atmıştı:

Ne var ne yok sildiler: Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı bitti mi? Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı

"Konuşulanlara göre Torreira'nın rezidansından sabaha karşı bağırış, kavga sesleri geldi. Özkan'ın hıçkırıklarla ağlaması da duyuldu. Ayrılığın perde arkasına dair sosyal medyada çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Söylenenlere göre Devrim Özkan'ın bitmek bilmeyen istekleri vardı.

Ne var ne yok sildiler: Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı bitti mi? Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı

400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çantalar bu istekler arasındaydı. Torreira harcamalarının 3 milyon TL'yi bulduğunu söylüyordu ve bundan rahatsızdı. Torreira'nın takımdan alacağı ücrette aksamalar olunca para sıkıntısı yaşandı. İkili bu nedenle tartıştı ve kavga büyüdü"

Ne var ne yok sildiler: Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı bitti mi? Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı

Çiftin ayrılık iddiaları sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı, "Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı","Icardi'den sonra Torreira'nın yüzü gülmedi" yorumlarında bulundu.

Ne var ne yok sildiler: Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı bitti mi? Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı

AYRILIK İDDİALARI KISA SÜRDÜ

Öte yandan magazin kulisleri Devrim Özkan-Lucas Torreira ile sallanırken Michy Batshuayi'nin de ayrıldığı iddia edilmişti. Kısa bir süre Michy ve Amely'nin sosyal medyada takipleşmeyi bırakmasıyla ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.

Ancak 1 çocukları bulunan Michy ve Amely sosyal medyada yeniden takipleşmeye başladı.