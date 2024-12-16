Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'a ikinci şans da yaramadı.
2023 yazında Miami'de görüntülendikten sonra aşklarını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen ikili, yaşadıkları kısa bir ayrılığın ardından aşklarına ikinci şans verdi.
BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR
Ancak çift yeniden ayrılık haberleriyle magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. Ünlü çift ilk olarak birbirlerini takipten çıktı.
Bu hamlenin ardından hem Devrim Özkan hem de Lucas Torreira sosyal medya hesaplarından beraber fotoğraflarını kaldırdılar.
İLK AYRILIK SEBEPLERİ MADDİYAT MIYDI?
Çiftten henüz bir açıklama gelmezken, ilk ayrılıklarında ortaya atılan iddia yeniden gündem oldu. 'Aramızda Kalmasın' programının sunucularındadan Müge Dağıstanlı çiftin ilk ayrılıklarında şu iddiayı ortaya atmıştı:
"Konuşulanlara göre Torreira'nın rezidansından sabaha karşı bağırış, kavga sesleri geldi. Özkan'ın hıçkırıklarla ağlaması da duyuldu. Ayrılığın perde arkasına dair sosyal medyada çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Söylenenlere göre Devrim Özkan'ın bitmek bilmeyen istekleri vardı.
400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çantalar bu istekler arasındaydı. Torreira harcamalarının 3 milyon TL'yi bulduğunu söylüyordu ve bundan rahatsızdı. Torreira'nın takımdan alacağı ücrette aksamalar olunca para sıkıntısı yaşandı. İkili bu nedenle tartıştı ve kavga büyüdü"
Çiftin ayrılık iddiaları sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı, "Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iyi olmadı","Icardi'den sonra Torreira'nın yüzü gülmedi" yorumlarında bulundu.
AYRILIK İDDİALARI KISA SÜRDÜ
Öte yandan magazin kulisleri Devrim Özkan-Lucas Torreira ile sallanırken Michy Batshuayi'nin de ayrıldığı iddia edilmişti. Kısa bir süre Michy ve Amely'nin sosyal medyada takipleşmeyi bırakmasıyla ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.
Ancak 1 çocukları bulunan Michy ve Amely sosyal medyada yeniden takipleşmeye başladı.