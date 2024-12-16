Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan , kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul 'da gözaltına alındı. ʺSansar Salvoʺ lakaplı rapçi Ekin Can Arslan tutuklandı (DHA) ARSLAN TUTUKLANDI Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo 18 Ağustos 1989'da Kadıköy'de doğmuştur. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır.

(Kaynak: Sosyal Medya)

2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü "Yakında Sans" müzik marketlerde yayımlanırken 2017 yılında "Şimdi Sans" isimli albümü yine hem müzik marketlerde hem dijital platformlarda yayımlanmıştır.

Storytelling tarzı sözler yazmasıyla bilinir. Bu türdeki en çok sevilen şarkıları Şehinşah ile düet çalışması olan "Duygusal Olmaya Gerek Yok", Elçin Orçun ile düet çalışması "180 km." ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı "Psikopat Yazar"dır.

2019 yılında Kaan Boşnak ile "Koptu Kayış" isimli bir parça çıkartmıştır.