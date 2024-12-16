"Mesleği bırakmayı bile..." Yalı Çapkını Diyar'dan 3 hafta sonra gelen ayrılık itirafı!

Yalı Çapkını'nın başrol karakterlerinden Diyar'ın diziden ayrılması izleyicilerde karışık duygulara yol açtı. Bazı izleyiciler karakterin kötüleşmesinin dizinin bütünlüğüne zarar verdiğini savunurken diğerleri Diyar'ın hikayesinin bitmesini bekliyordu. Ancak Pelin Akil'in aldığı bu erken veda kararı özellikle sosyal medyada ve televizyon izleyicileri arasında geniş yankı uyandırdı.
(Kaynak: Star TV)
Eleştirilerin Hedefi Oldu: Ferit ve Seyran'ın Ayrılığı
Ferit ile Diyar'ın arasındaki ilişki, özellikle Seyran ve Ferit'i ayıran bir durum oluşturmasıyla izleyiciler tarafından hoş karşılanmadı.
(Takvim Foto Arşiv)
Diyar'ın Ferit'ten yaşça büyük olmasının da eklenmesiyle karaktere yönelik sert eleştiriler daha da yoğunlaştı. Bu tepkilerin ardından Pelin Akil diziden erken ayrılma kararı aldı.
(Kaynak: Star TV)
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Akil, Diyar'ın kötü niyetli bir karaktere dönüşmesi üzerine diziden ayrılmak istedi.