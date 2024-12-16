"Mesleği bırakmayı bile..." Yalı Çapkını Diyar'dan 3 hafta sonra gelen ayrılık itirafı!

Akil, Hakan Gence'ye verdiği röportajda hakkındaki eleştiriler için sert bir açıklama yaptı. "Mesleğe yeni başlayan biri olsam içerlerdim. Hatta mesleği bırakmayı bile düşünebilirdim çünkü yönetmesi zor." diyen Akil eleştirilerinin geçici olduğunu belirtti.

(Kaynak: Star TV)

Ayrıca sosyal medya üzerindeki kötü yorumlara rağmen "Bu illüzyonu gerçek sanıp izleyen o kadar çok insan var ki. Ayrıca sosyal medyada kötü şeyler yazan biri, sokakta görünce boynuma sarılabiliyor." şeklinde konuştu.