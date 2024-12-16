SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

"Mesleği bırakmayı bile..." Yalı Çapkını Diyar'dan 3 hafta sonra gelen ayrılık itirafı!

Yalı Çapkını'nın yeni sezonuna Diyar rolüyle katılan Pelin Akil ekranlarda geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu ancak karakterinin ve dizisinin gidişatına ilişkin eleştiriler sosyal medyada hızla yayıldı. Ferit ve Seyran'ın ilişkisini sabote eden Diyar karakteri izleyenlerden yoğun tepki aldı. Birçok izleyici Diyar'ın Ferit'le olan ilişkisini ve karakterin yaşını eleştirerek Akil'i hedef aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 09:07
Mesleği bırakmayı bile... Yalı Çapkını Diyar’dan 3 hafta sonra gelen ayrılık itirafı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yalı Çapkını'nın başrol karakterlerinden Diyar'ın diziden ayrılması izleyicilerde karışık duygulara yol açtı. Bazı izleyiciler karakterin kötüleşmesinin dizinin bütünlüğüne zarar verdiğini savunurken diğerleri Diyar'ın hikayesinin bitmesini bekliyordu. Ancak Pelin Akil'in aldığı bu erken veda kararı özellikle sosyal medyada ve televizyon izleyicileri arasında geniş yankı uyandırdı.

    (Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

    Eleştirilerin Hedefi Oldu: Ferit ve Seyran'ın Ayrılığı

    Ferit ile Diyar'ın arasındaki ilişki, özellikle Seyran ve Ferit'i ayıran bir durum oluşturmasıyla izleyiciler tarafından hoş karşılanmadı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Diyar'ın Ferit'ten yaşça büyük olmasının da eklenmesiyle karaktere yönelik sert eleştiriler daha da yoğunlaştı. Bu tepkilerin ardından Pelin Akil diziden erken ayrılma kararı aldı.

    (Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre Akil, Diyar'ın kötü niyetli bir karaktere dönüşmesi üzerine diziden ayrılmak istedi.

    (Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

    Pelin Akil'den Eleştiriler İçin Açıklama

    Akil, Hakan Gence'ye verdiği röportajda hakkındaki eleştiriler için sert bir açıklama yaptı. "Mesleğe yeni başlayan biri olsam içerlerdim. Hatta mesleği bırakmayı bile düşünebilirdim çünkü yönetmesi zor." diyen Akil eleştirilerinin geçici olduğunu belirtti.

    (Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

    Ayrıca sosyal medya üzerindeki kötü yorumlara rağmen "Bu illüzyonu gerçek sanıp izleyen o kadar çok insan var ki. Ayrıca sosyal medyada kötü şeyler yazan biri, sokakta görünce boynuma sarılabiliyor." şeklinde konuştu.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
    Türkiye’den Suriye’ye destek! AFAD açıkladı: Sednaya Hapishanesi’ne arama kurtarma ekibi gönderilecek!
    Esad ailesinin kanlı imparatorluğu: Milyarlarca dolarlık mal varlığı için sürek avı başladı
    HAVA DURUMU 16 ARALIK 2024 | Yoğun kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji tek tek açıkladı: İstanbul, Ankara, Bolu, Artvin...
    Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli?
    Başkan Erdoğan Somali-Etiyopya kriziyle ilgili konuştu: 7 saatlik görüşme sonrası işi bitirdik
    MSB’den 2024’ün Z raporu! Bakan Güler’den Suriye mesajı... ABD’ye PKK/YPG uyarısı | Kılıç çeken teğmenler için ne karar çıkacak?
    3’Ü 1 ARADA ZAM | Emekli, memur, sosyal yardıma asgari ücret farkı: %35-40 zam kimleri etkileyecek? İşte 7’den 70’e hesaplama
    Bu da oldu! CHP’li belediye başkanı Mesut Özarslan’dan küçücük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?
    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu
    İran karikatür bakanlığı yine iş başında! Hamaney’in satılık kalemlerinde derin kuyruk acısı: Erdoğan Şam dahil birçok vilayeti istiyor
    Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı
    78’lik efsaneye dudak uçuklatan sürpriz! Süper Star Ajda Pekkan kolunda servet taşıyor
    Kanarya sakata gelmedi! Fenerbahçe Başakşehir’i 3-1 yendi MAÇ SONUCU
    Beşşar Esad’ın captagon tesisi! Milyonlarca uyuşturucu hapı burada üretip ülkelere satıyor!