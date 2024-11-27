Yasemin Şefkatli ikizlerinin hastalığını ilk kez duyurdu! İbrahim Tatlıses'e benzerlikleriyle konuşuluyordu! "Çok soruyordunuz gözleri..."

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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine topladı. Yakın zamanda ikiz bebeklerini dünyaya getiren ve annelik heyecanını yaşayan Şefkatli, bebeklerinin sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi YASEMİN ŞEFKATLİ, İKİZLERİNİN RAHATSIZLIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında ilk kez açıklama yaptı.