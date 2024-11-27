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Yasemin Şefkatli ikizlerinin hastalığını ilk kez duyurdu! İbrahim Tatlıses'e benzerlikleriyle konuşuluyordu! "Çok soruyordunuz gözleri..."

İbrahim Tatlıses’in oğlu ve müzik dünyasında başarılı bir kariyere sahip olan İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarının dikkatini çekti. Geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini kucağına alan Şefkatli, ailelerinin yaşadığı zorlu süreci ilk kez samimi bir şekilde anlattı. Şefkatli, ikiz bebeklerinin sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgiler verirken, bu süreci nasıl atlattıklarını da içtenlikle paylaştı.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 18:49 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 18:49
Yasemin Şefkatli ikizlerinin hastalığını ilk kez duyurdu! İbrahim Tatlıses’e benzerlikleriyle konuşuluyordu! Çok soruyordunuz gözleri...

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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine topladı. Yakın zamanda ikiz bebeklerini dünyaya getiren ve annelik heyecanını yaşayan Şefkatli, bebeklerinin sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

YASEMİN ŞEFKATLİ, İKİZLERİNİN RAHATSIZLIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında ilk kez açıklama yaptı.

"HEP SORUYORDUNUZ: GÖZLER NİYE YAŞLI?"
22 Ocak 2024'te dünyaya gelen ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile ilgilenmek için yoğun bir çaba harcayan Şefkatli, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, oğullarından Emir'in tek gözünde gözyaşı kanalı tıkanıklığı olduğunu duyurdu.

"Hep soruyorsunuz 'gözler niye yaşlı? diye. Gözyaşı kanalı tıkanıklığımız var. Emir'de de tek gözünde var, inşallah geçecek," diyerek takipçilerini bilgilendirdi.

"ÇİRKİN" YORUMU GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde bebekleri için "Ay bu çocuklar çirkin" şeklinde yorum yapan bir takipçisine sert bir şekilde tepki gösteren Şefkatli, "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları..." ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirmişti.

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