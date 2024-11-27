2 dizi ekranlara veda ediyor! Daha yeni başlamıştı! Seyirciler şoka uğradı

Yerli dizi dünyasında peş peşe gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi. Büyük beklentilerle yayın hayatına başlayan ancak düşük reytingler nedeniyle bekleneni veremeyen Aşk Evlilik Boşanma , ekranlara erken veda ediyor.

İddialı bir başlangıç yaparak büyük beklentiler yaratan Aşk Evlilik Boşanma , ne yazık ki reyting yarışında geride kaldı. Henüz yalnızca iki bölümü yayınlanan dizinin, yapımcı şirket ve kanal yönetimi tarafından alınan kararla 4. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.

MALİYETLER VE REKLAM GELİRLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

Son dönemde yerli dizilerin artan prodüksiyon maliyetleri ve azalan reklam gelirleri, televizyon kanallarını hızlı kararlar almaya itiyor. Sektörün en önemli sorunlarından biri olan bu durum, düşük reytingli yapımların ömrünü daha da kısaltıyor.

Geçtiğimz günlerde ortaya çıkan kulis bilgilerine göre final kararı alınan başka bir dizi olan Kalpazan da gündeme gelmişti. Show TV ekranlarında yayınlanan bu yapımın ardından, NOW TV'nin de bir dizisini yayından kaldırması dikkat çekti.