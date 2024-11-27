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Tatil pahalıya patladı! Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi Sibil Çetinkaya’ya 550 bin TL’lik ceza!

Oyuncu Şükrü Özyıldız ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir içki markasının sponsorluğunda Capri'ye tatile gitmişti. Çetinkaya’nın tatili pahalıya patladı. Alkollü içeceğin markasının logosu görünecek şekilde paylaşım yapan Çetinkaya, 550 bin 59 lira ceza yedi. İşte olayın detayları...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 12:43 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 12:43
Tatil pahalıya patladı! Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi Sibil Çetinkaya’ya 550 bin TL’lik ceza!

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Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, uzun bir süre önce oyuncu Şükrü Özyıldız ile aşk yaşamaya başladı ve ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Sibil Çetinkaya’nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)Sibil Çetinkaya’nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Fenomen isim, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Bir içki markasının sponsorluğunda Capri'ye tatile giden Çetinkaya, yaptığı paylaşımlar nedeniyle ceza yedi.

Sibil Çetinkaya’nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)Sibil Çetinkaya’nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; bir alkol firması tarafından arkadaşlarıyla birlikte Capri tatiline davet edilen Çetinkaya'nın paylaşımları başına iş açtı.

Sibil Çetinkaya’nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)Sibil Çetinkaya’nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin gibi isimlerle birlikte üç günlük tatili boyunca alkollü içeceği markası görünecek şekilde paylaşan Çetinkaya'ya Ticaret Bakanlığı tarafından 550 Bin TL'lik ceza kesildi.

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