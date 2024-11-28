Ünlü fenomen tek tek sırrını açıkladı: Kahvaltıda bu değişikliği yaparak 30 günde 10 kilo verebilirsiniz!

Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak bilinir, ancak birçok kişi bu öğünü ya atlar ya da sağlıksız seçeneklere yönelir. Fitness koçu Anushka Singh ise protein açısından zengin vejetaryen kahvaltılar sayesinde hem sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemiş hem de 10 kilo vermeyi başarmış. İşte Anushka'nın kilo verme hikayesinden ilham alarak, güne enerjiyle başlamanızı sağlayacak öneriler...