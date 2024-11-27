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Hasan Arat kimdir? Beşiktaş Başkanı Hasan neden istifa etti? İşte hayatı ve biyografisi...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son günlerde futbol camiasında gündemden düşmüyor. Görevinden istifa etmesiyle dikkatleri üzerine çeken Arat'ın kariyeri ve hayatı, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Hasan Arat kimdir? Kaç yaşında ve kariyerinde hangi başarılara imza attı? İşte Hasan Arat hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 17:12 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 17:12
Hasan Arat kimdir? Beşiktaş Başkanı Hasan neden istifa etti? İşte hayatı ve biyografisi...

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Hasan Arat, Beşiktaş Başkanı olarak görev yaptığı dönemde adından sıkça söz ettiren bir isimdi. Ancak istifa kararı sonrası kariyeri ve özel hayatı merak konusu oldu. Futbolseverler, "Hasan Arat kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Hasan Arat'ın hayatı ve kariyerine dair bilinmesi gerekenler...

HASAN ARAT KİMDİR?

Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arat, Türk spor yöneticisi, iş adamı ve eski profesyonel basketbolcudur.
İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapma adaylığının lideriydi.

Arat, 1976-1987 yılları arasında Beşiktaş basketbol takımında forma giydi. Bu süreçte Beşiktaş ile 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı.

Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

"BAŞKAN OLARAK GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Beşiktaş'ta son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve taraftarların tepkisi, kulüp yönetiminde önemli değişikliklere yol açtı. Bugün yapılan olağanüstü toplantının ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş.'deki görevinden istifa etti. Arat'ın bu kararı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi ve istifanın kabul edildiği duyuruldu. Ancak Arat, kulüp başkanlığı görevine devam edeceğini vurguladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

HASAN ARAT'IN İSTİFA AÇIKLAMASI

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Arat, "Bazı kararlar aldık ve bunları kamuoyuyla paylaştık. Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin yönetimi için Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar, Mete Vardar ve Onur Göçmez görevlendirildi. Futbol branşında son dönemde yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle bu kararları aldık. Ancak ben kulüp başkanı olarak görevimin başındayım ve genel siyasetten sorumlu olmaya devam edeceğim" dedi.

Arat, özellikle futbol branşında yaşanan sorunların kulüp üzerinde büyük baskı yarattığını belirtirken, bu değişikliklerin Beşiktaş'ın geleceği için önemli olduğunu ifade etti. "Daha güçlü bir Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Arat, bu süreçte taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

FUTBOL A.Ş.'NİN YENİ YÖNETİMİ

KAP'a yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin yeni yönetimi şu şekilde şekillendi:

Yönetim Kurulu Başkanı: Hüseyin Yücel

Futbol Şube Sorumluları: Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar, Mete Vardar ve Onur Göçmez

TARAFTARA MESAJ

Hasan Arat, Beşiktaş camiasına hitaben, "Bugün taraftarlarımızın dimdik durmasını istiyorum. Beşiktaş, sarsıntılardan güçlenerek çıkar. Başkan olarak buradayım ve kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de son dört haftada yaşadığı 11 puan kaybıyla eleştirilerin odağı olmuştu. Özellikle futbol takımındaki teknik ve yönetimsel sorunlar, bu değişikliklerin ana sebebi olarak gösteriliyor. Yeni yönetimle birlikte transfer politikaları ve teknik ekip kararlarında değişiklikler yapılması bekleniyor.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti! Başkan olarak buradayımBeşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti! Başkan olarak buradayım

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti! "Başkan olarak buradayım"

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