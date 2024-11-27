Hasan Arat kimdir? Beşiktaş Başkanı Hasan neden istifa etti? İşte hayatı ve biyografisi...

Beşiktaş'ta son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve taraftarların tepkisi, kulüp yönetiminde önemli değişikliklere yol açtı. Bugün yapılan olağanüstü toplantının ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat , Beşiktaş Futbol A.Ş.'deki görevinden istifa etti. Arat'ın bu kararı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi ve istifanın kabul edildiği duyuruldu. Ancak Arat, kulüp başkanlığı görevine devam edeceğini vurguladı.

Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

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HASAN ARAT'IN İSTİFA AÇIKLAMASI

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Arat, "Bazı kararlar aldık ve bunları kamuoyuyla paylaştık. Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin yönetimi için Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar, Mete Vardar ve Onur Göçmez görevlendirildi. Futbol branşında son dönemde yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle bu kararları aldık. Ancak ben kulüp başkanı olarak görevimin başındayım ve genel siyasetten sorumlu olmaya devam edeceğim" dedi.

Arat, özellikle futbol branşında yaşanan sorunların kulüp üzerinde büyük baskı yarattığını belirtirken, bu değişikliklerin Beşiktaş'ın geleceği için önemli olduğunu ifade etti. "Daha güçlü bir Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Arat, bu süreçte taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.