İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasına sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz da yer aldı. Peki, İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Fenomen İbrahim Yılmaz tutuklandı mı? İşte fenomene dair merak edilen bilgiler.
İbrahim Yılmaz (Kaynak: Sosyal Medya)
İBRAHİM YILMAZ GÖZALTINA ALINDI
YouTube'da 2 milyonu geçkin takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.
İbrahim Yılmaz (Kaynak: Sosyal Medya)
İBRAHİM YILMAZ KİMDİR?
Kendisini iş adamı olarak tanıtan Yılmaz'ın Armed Güvenlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.
Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, aslen Çorumlu olan İbrahim Yılmaz 19 Aralık 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.