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İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Fenomen İbrahim Yılmaz tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahise teşvik iddiasıyla ünlü isimlere yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında şarkıcı Serdar Ortaç ve televizyon dünyasının tanınan simalarından Mehmet Ali Erbil dahil 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon kapsamında dikkat çeken bir diğer isim ise sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz oldu.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 11:46 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:07
İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Fenomen İbrahim Yılmaz tutuklandı mı?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasına sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz da yer aldı. Peki, İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Fenomen İbrahim Yılmaz tutuklandı mı? İşte fenomene dair merak edilen bilgiler.

İbrahim Yılmaz (Kaynak: Sosyal Medya)İbrahim Yılmaz (Kaynak: Sosyal Medya)

İBRAHİM YILMAZ GÖZALTINA ALINDI

YouTube'da 2 milyonu geçkin takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.

İbrahim Yılmaz (Kaynak: Sosyal Medya)İbrahim Yılmaz (Kaynak: Sosyal Medya)

İBRAHİM YILMAZ KİMDİR?

Kendisini iş adamı olarak tanıtan Yılmaz'ın Armed Güvenlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, aslen Çorumlu olan İbrahim Yılmaz 19 Aralık 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

İbrahim Yılmaz (Kaynak: Sosyal Medya)İbrahim Yılmaz (Kaynak: Sosyal Medya)
Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine hediye ettiği lüks hediyeler ile tanınıyor.

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