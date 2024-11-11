İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasına sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz da yer aldı. Peki, İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Fenomen İbrahim Yılmaz tutuklandı mı? İşte fenomene dair merak edilen bilgiler.