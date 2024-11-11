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Popstar Mehtar Yılmaz’ın inanılmaz değişimi! Görenler “Songül Karlı” sandı

Popstar yarışmasıyla hafızalara kazınan ve şimdilerde geniş bir kitlesi olan Mehtap Yılmaz yeni imajıyla görenleri şaşırttı. Ünlü şarkıcının sosyal medyada yayınladığı iddialı paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Değişimiyle görenleri hayrete düşüren Popstar Mehtap'ı takipçilerinden kimisi yeni imajını çok beğenirken kimi ise Songül Karlı'ya benzetti.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 11:29 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 11:29
Popstar Mehtar Yılmaz’ın inanılmaz değişimi! Görenler Songül Karlı sandı

Katıldığı Popstar yarışmasıyla ünlenen Mehtap Yılmaz, sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla magazin dünyasında adından sık sık söz ettiriyor.

Popstar Mehtar Yılmaz’ın inanılmaz değişimi! Görenler Songül Karlı sandı

Ünlü şarkıcı, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ve değişimiyle de dikkat çekerken son olarak Seda Sayan'la ilgili açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Popstar Mehtar Yılmaz’ın inanılmaz değişimi! Görenler Songül Karlı sandı

"İNŞALLAH ALLAH HAKKIMI ÇIKARTIR"

Yılmaz, Seda Sayan'ın kendisinin önünü kestiğini iddia ederek şu sözleri söylemişti:

"Aradan bir sürü zaman geçti, dost gibiyiz ama program yok, Seda Sayan ile bir yerde karşılaştık, Stello beni görünce girmedi. Seda'ya dedim ki 'Beni götürdü menajerin imza attırdı' dedim. Beni ilgilendirmez dedi. İnşallah Allah benim hakkımı çıkartır onlardan"

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