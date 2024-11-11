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Batuhan Karadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski futbolcu Batuhan Karadeniz tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Şarkıcı Serdar Ortaç, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon yasa dışı bahis oynatma ve teşvik etme suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:19 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:21
Batuhan Karadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski futbolcu Batuhan Karadeniz tutuklandı mı?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi. Peki Batuhan Karadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski futbolcu Batuhan Karadeniz tutuklandı mı?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen aralarında şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

Batuhan Karadeniz 24 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Orhan Karadeniz'dir. Futbola İçerenköy İdman Yurdu'nda başladı.

FUTBOL KARİYERİ

Beşiktaş PAF takımında 2007-2008 sezonunda forma giymeye başlayan Batuhan, 11 Ağustos 2007'de PAF takım ile çıktığı ilk maçta Konyaspor PAF'a 4 gol atınca dikkat çekti. O günden sonra zaman zaman Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına çıkmaya başladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2008-09 sezonda da A takımda yer almaya devam etti. Beşiktaş, Batuhan'ın sözleşmesini sezon başında 2 yıl (2011-2012 sezonu sonuna kadar) uzattı.

2009-10 sezonu için önce Gaziantepspor'a kiralansa da kulüple anlaşamayıp Beşiktaş'a geri döndü.

Batuhan Karadeniz, Eskişehirspor formasıyla ilk sezonunda 25 lig maçına çıktı.

14 Haziran 2013 tarihinde Trabzonspor, Batuhan Karadeniz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

2014-15 sezonu başlamadan, Teknik Direktör Roberto Carlos tarafından Sivasspor"a transfer edildi.

İsviçre Süper Ligi ekiplerinden, Gallen ile 15 Şubat 2016'da sözleşme imzaladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Batuhan Karadeniz, 23 Ağustos 2016 tarihinde Şanlıurfaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Batuhan Karadeniz, 8 Eylül 2017 tarihinde, 2. Lig takımlarından Sakaryaspor ile sözleşme imzaladı.

23 Aralık 2019'da Batuhan Karadeniz TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor ile sözleşme imzaladı.

17 Ağustos 2020'de Trabzon temsilcisi 2. Lig takımı Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu.

22 Ağustos 2021'de Batuhan Karadeniz'in 3. Lig ekibi Iğdır'a transfer olduğu açıklandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama ile birlikte Iğdırspor FK'den ayrıldığını açıkladı.

Batuhan Karadeniz, Türkiye'yi birçok seviyede temsil etti. 16 Mayıs 2006'da U-15 millî takımına çağrılarak ilk kez Türkiye formasını giydi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖZEL HAYATI HAKKINDA

Batuhan Karadeniz 2012 yılında Eda Baş ile evlendi. Çift ilerleyen yıllarda boşandı.

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