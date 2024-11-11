Batuhan Karadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski futbolcu Batuhan Karadeniz tutuklandı mı?

2014-15 sezonu başlamadan, Teknik Direktör Roberto Carlos tarafından Sivasspor"a transfer edildi. İsviçre Süper Ligi ekiplerinden, Gallen ile 15 Şubat 2016'da sözleşme imzaladı.

14 Haziran 2013 tarihinde Trabzonspor, Batuhan Karadeniz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

2009-10 sezonu için önce Gaziantepspor'a kiralansa da kulüple anlaşamayıp Beşiktaş'a geri döndü.

2008-09 sezonda da A takımda yer almaya devam etti. Beşiktaş, Batuhan'ın sözleşmesini sezon başında 2 yıl (2011-2012 sezonu sonuna kadar) uzattı.

(Takvim Foto Arşiv)

Batuhan Karadeniz, 23 Ağustos 2016 tarihinde Şanlıurfaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Batuhan Karadeniz, 8 Eylül 2017 tarihinde, 2. Lig takımlarından Sakaryaspor ile sözleşme imzaladı.



23 Aralık 2019'da Batuhan Karadeniz TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor ile sözleşme imzaladı.



17 Ağustos 2020'de Trabzon temsilcisi 2. Lig takımı Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu.



22 Ağustos 2021'de Batuhan Karadeniz'in 3. Lig ekibi Iğdır'a transfer olduğu açıklandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama ile birlikte Iğdırspor FK'den ayrıldığını açıkladı.



Batuhan Karadeniz, Türkiye'yi birçok seviyede temsil etti. 16 Mayıs 2006'da U-15 millî takımına çağrılarak ilk kez Türkiye formasını giydi.