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Yasa dışı bahis kapsamında hangi ünlüler tutuklandı? Serdar Ortaç - Mehmet Ali Erbil gözaltında mı? Yasa dışı bahis cezası nedir?

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, hangi ünlü isimlerin adı geçiyor? İşte soruşturmaya dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 11:00 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 11:18
Yasa dışı bahis kapsamında hangi ünlüler tutuklandı? Serdar Ortaç - Mehmet Ali Erbil gözaltında mı? Yasa dışı bahis cezası nedir?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA MI ALINDI?

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Serdar Ortaç'ın ise arandığı ileri sürüldü.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yasa dışı Bahis Nedir?

Yasa dışı bahis Türkiye'de yasal yetkiye sahip lisans olmaksızın oynatılan bahis oyunlarıdır.

Yasa Dışı Bahis Cezası Nedir?

TRT Haber'de yer alan habere göre, yasa dışı bahis oynatanlar 5 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Oynamanın cezası ise 228 bin lira.

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