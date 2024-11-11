Yasa dışı bahis kapsamında hangi ünlüler tutuklandı? Serdar Ortaç - Mehmet Ali Erbil gözaltında mı? Yasa dışı bahis cezası nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA MI ALINDI?
Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Serdar Ortaç'ın ise arandığı ileri sürüldü.
Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Yasa dışı Bahis Nedir?
Yasa dışı bahis Türkiye'de yasal yetkiye sahip lisans olmaksızın oynatılan bahis oyunlarıdır.
Yasa Dışı Bahis Cezası Nedir?
TRT Haber'de yer alan habere göre, yasa dışı bahis oynatanlar 5 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Oynamanın cezası ise 228 bin lira.