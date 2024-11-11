Yasa dışı bahis kapsamında hangi ünlüler tutuklandı? Serdar Ortaç - Mehmet Ali Erbil gözaltında mı? Yasa dışı bahis cezası nedir?

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Yasa dışı Bahis Nedir?

Yasa dışı bahis Türkiye'de yasal yetkiye sahip lisans olmaksızın oynatılan bahis oyunlarıdır.

Yasa Dışı Bahis Cezası Nedir?

TRT Haber'de yer alan habere göre, yasa dışı bahis oynatanlar 5 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Oynamanın cezası ise 228 bin lira.