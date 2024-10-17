One Direction grubu neden dağıldı? Üyeleri neler yapıyor? Liam Payne, Zayn Malik...

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One Direction üyeleri şu an neler yapıyor?

One Direction üyeleri, grubun dağılmasının ardından solo kariyerlere odaklandı. Harry Styles bu ayrılığın ardından başarılı bir solo kariyer inşa etti ve albümler çıkardı. Niall Horan da solo kariyerini sürdürdü ve kendi şarkılarını yayınladı. Louis Tomlinson da solo projeleriyle müzik dünyasında paylaşımlarına devam etti. Zayn Malik da solo müzik kariyerini sürdürdü. Son olarak Liam Payne de vefatından önce solo kariyerine odaklanıp, şarkılar yayınlıyordu.