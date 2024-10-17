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One Direction grubu neden dağıldı? Üyeleri neler yapıyor? Liam Payne, Zayn Malik...

Eski One Direction üyesi Liam Payne'nin balkondan düşerek öldüğü haberi sosyal medyann gündeminde. İngiliz şarkıcı Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te kaldığı bir otelin balkonundan düşerek 31 yaşında hayatını kaybetti. Haberin ardından One Direction grubuna dair detaylar merak ediliyor. Peki One Direction grubu neden dağıldı? One Direction üyeleri neler yapıyor? İşte habere ilişkin merak edilenler...

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 13:45 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 13:56
One Direction grubu neden dağıldı? Üyeleri neler yapıyor? Liam Payne, Zayn Malik...

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İntihar mı kaza mı? Eski One Direction yıldızı Liam Payne nasıl öldü? Odasından çıkanlar hayrete düşürdü

İngiliz şarkıcı Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te kaldığı bir otelin balkonundan düşerek 31 yaşında hayatını yitirdi. Haberin ardından One Direction grubuna dair detaylar merak ediliyor. Peki One Direction grubu neden dağıldı? One Direction üyeleri neler yapıyor? İşte habere ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

One Direction grubu ne zaman dağıldı?

One Direction grubu, 2015 yılında resmi olarak dağıldı. Dağılma tarihi 25 Mart 2015 olarak biliniyor. Bu tarih, grubun hayranları için oldukça hüzünlü bir güne işaret ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

One Direction grubunun dağılma sebebi nedir?

Grubun dağılma sebepleri arasında özellikle birkaç faktör bulunuyor. Öncelikle Zayn Malik'in gruptan ayrılması grubun dinamiklerinde önemli bir değişikliğe neden oldu. Öte yandan grubun üyeleri arasındaki yaratıcı farklılıklar ve solo kariyer hedefleri de dağılmalarının bir nedeni olarak gösteriliyor.

One Direction grubu neden dağıldı? Üyeleri neler yapıyor? Liam Payne, Zayn Malik...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

One Direction üyeleri şu an neler yapıyor?

One Direction üyeleri, grubun dağılmasının ardından solo kariyerlere odaklandı. Harry Styles bu ayrılığın ardından başarılı bir solo kariyer inşa etti ve albümler çıkardı. Niall Horan da solo kariyerini sürdürdü ve kendi şarkılarını yayınladı. Louis Tomlinson da solo projeleriyle müzik dünyasında paylaşımlarına devam etti. Zayn Malik da solo müzik kariyerini sürdürdü. Son olarak Liam Payne de vefatından önce solo kariyerine odaklanıp, şarkılar yayınlıyordu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

One Direction grubunun en popüler şarkıları hangileri?

One Direction grubunun birçok popüler şarkısı mevcut. Özellikle: "What Makes You Beautiful", "Story of My Life", "Best Song Ever", "Drag Me Down", "Perfect" ve "History" şarkıları çok seviliyor.

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