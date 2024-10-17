Buenos Aires polisi yaptığı açıklamada Payne'in düşüşünün "son derece ciddi yaralanmalarla" sonuçlandığını ve sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadığını ifade etti. Payne'nin kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi.

İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Buenos Aires Belediyesi Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Pablo Policicchio, müzisyenin "kendisini odasının balkonundan attığını" söyledi. Policicchio, polislerin otele "uyuşturucu veya alkol etkisi altında olabilecek agresif bir adam" hakkında acil durum çağrısı üzerine gönderildiğini söyledi. Policicchio'ya göre, olay yerine gelen polisler bir gümbürtü duydu ve Payne'in cesedini otelin avlusunda buldu.