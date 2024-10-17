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İntihar mı kaza mı? Eski One Direction yıldızı Liam Payne nasıl öldü? Eski paylaşımı gündem oldu! Odasından çıkanlar hayrete düşürdü

Müzik dünyası gece geç saatlerde gelen haberle yasa boğuldu. One Direction grubunun eski üyesi, ünlü şarkıcı Liam Payne'nin Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Yerel medyada Liam'ın otel lobisinde dengesiz hareketler sergilediği ve odasındaki bilgisayarını kırdığı iddia edildi. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu tartışırken yıldız ismin odasından çıkanlar, geçmiş ilişkileri ve son paylaşımları mercek altına alındı.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:59 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 11:35
İntihar mı kaza mı? Eski One Direction yıldızı Liam Payne nasıl öldü? Eski paylaşımı gündem oldu! Odasından çıkanlar hayrete düşürdü

31 yaşındaki Liam Payne, geçtiğimiz günlerde, One Direction grubundan arkadaşı Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin'e gelmişti. AFP'de yer alan habere göre Liam Payne, başkent Buenos Aires'te kaldığı otelin üçüncü katında düşerek hayatını kaybetti.

İntihar mı kaza mı? Eski One Direction yıldızı Liam Payne nasıl öldü? Eski paylaşımı gündem oldu! Odasından çıkanlar hayrete düşürdü

Buenos Aires polisi yaptığı açıklamada Payne'in düşüşünün "son derece ciddi yaralanmalarla" sonuçlandığını ve sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadığını ifade etti. Payne'nin kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi.

İntihar mı kaza mı? Eski One Direction yıldızı Liam Payne nasıl öldü? Eski paylaşımı gündem oldu! Odasından çıkanlar hayrete düşürdü

İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Buenos Aires Belediyesi Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Pablo Policicchio, müzisyenin "kendisini odasının balkonundan attığını" söyledi. Policicchio, polislerin otele "uyuşturucu veya alkol etkisi altında olabilecek agresif bir adam" hakkında acil durum çağrısı üzerine gönderildiğini söyledi. Policicchio'ya göre, olay yerine gelen polisler bir gümbürtü duydu ve Payne'in cesedini otelin avlusunda buldu.

One Direction eski üyesi Liam Payne hayatını kaybetti!
One Direction eski üyesi Liam Payne hayatını kaybetti!

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