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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit özel hayatını anlattı: “Aile benim için her şeydir”

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit, Rusya'da gerçekleşen bir davete katıldı ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenen iki çocuk babası Özçivit, “Aile benim için her şeydir” dedi. İşte Burak Özçivit’in o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 09:50 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:30
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit özel hayatını anlattı: Aile benim için her şeydir

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Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, Rusya'da gerçekleşen bir davette yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Fahriye Evcen - Burak Özçivit (Kaynak: Sosyal medya)Fahriye Evcen - Burak Özçivit (Kaynak: Sosyal medya)

2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenen iki çocuk babası Özçivit, aşkla ilgili "İnandığınızdan, sevdiğinizden asla vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen - Burak Özçivit (Kaynak: Sosyal medya)Fahriye Evcen - Burak Özçivit (Kaynak: Sosyal medya)

Sabah'ta yer alan habere göre; Özçivit, "Aile benim için her şeydir" diyerek eve iş götürmediğini söyledi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit özel hayatını anlattı: Aile benim için her şeydir

Burak Özçivit (Kaynak: Sosyal medya)Burak Özçivit (Kaynak: Sosyal medya)

Ünlü oyuncu, "20 senedir bu işi yapıyorum. Çok tecrübeliyim, bu nedenle rolümü asla eve taşımam" şeklinde konuştu.

Burak Özçivit (Kaynak: Sosyal medya)Burak Özçivit (Kaynak: Sosyal medya)

"DÜNYA BİR YANA AİLE BİR YANA"

Özçivit, daha önce yaptığı bir açıklamada "Aile hayatı hep çok güzel. Dünya bir yana aile bir yana" demişti.

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