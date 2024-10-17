Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit özel hayatını anlattı: “Aile benim için her şeydir”

Ünlü oyuncu, "20 senedir bu işi yapıyorum. Çok tecrübeliyim, bu nedenle rolümü asla eve taşımam" şeklinde konuştu.

Burak Özçivit (Kaynak: Sosyal medya)

"DÜNYA BİR YANA AİLE BİR YANA"

Özçivit, daha önce yaptığı bir açıklamada "Aile hayatı hep çok güzel. Dünya bir yana aile bir yana" demişti.