Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, Rusya'da gerçekleşen bir davette yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit özel hayatını anlattı: “Aile benim için her şeydir”
Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit, Rusya'da gerçekleşen bir davete katıldı ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenen iki çocuk babası Özçivit, “Aile benim için her şeydir” dedi. İşte Burak Özçivit’in o açıklamaları...
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 09:50 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:30
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2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenen iki çocuk babası Özçivit, aşkla ilgili "İnandığınızdan, sevdiğinizden asla vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Özçivit, "Aile benim için her şeydir" diyerek eve iş götürmediğini söyledi.