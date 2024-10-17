SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay’a “Yaşlandınız” mesajı! Milyonların önünde böyle açıkladı

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen Nefise Karatay, konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu. 2012’de nikah masasına oturduğu Yusuf Day ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Karatay, kendisine gelen "Siz de yaşlandınız" yorumları hakkında konuştu. Eski manken bakın ne yanıt verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:48 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:48
1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay’a Yaşlandınız mesajı! Milyonların önünde böyle açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Nefise Karatay (Kaynak: Sosyal medya)Nefise Karatay (Kaynak: Sosyal medya)

2012'de nikah masasına oturduğu Yusuf Day ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Karatay, son olarak açıklamalarıyla gündem oldu.

Nefise Karatay (Kaynak: Sosyal medya)Nefise Karatay (Kaynak: Sosyal medya)

Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Karatay, kendisine sık sık "Siz de yaşlandınız" mesajı geldiğini açıkladı.

Nefise Karatay (Kaynak: Sosyal medya)Nefise Karatay (Kaynak: Sosyal medya)

Nefise Karatay, söz konusu yorumlarla ilgili "Çok şükür inşallah daha da yaşlanırım. 80-90'lı yaşları sağlıklı görebilmek ne büyük şans" dedi.

SON DAKİKA