1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay’a “Yaşlandınız” mesajı! Milyonların önünde böyle açıkladı

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Nefise Karatay (Kaynak: Sosyal medya)

2012'de nikah masasına oturduğu Yusuf Day ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Karatay, son olarak açıklamalarıyla gündem oldu.

Nefise Karatay (Kaynak: Sosyal medya)

Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Karatay, kendisine sık sık "Siz de yaşlandınız" mesajı geldiğini açıkladı.

Nefise Karatay (Kaynak: Sosyal medya)

Nefise Karatay, söz konusu yorumlarla ilgili "Çok şükür inşallah daha da yaşlanırım. 80-90'lı yaşları sağlıklı görebilmek ne büyük şans" dedi.