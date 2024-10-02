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Şimdi o sektöre adım attı... MasterChef Şampiyonu Cemre Uyanık'ın yeni mesleği şaşırttı!

2019 yılında MasterChef Türkiye şampiyonu olarak adını duyuran Cemre Uyanık, gastronomi dünyasında beklenmedik bir karar alarak diş sağlığı sektörüne girdi. İzmir Bornova'da bir diş sağlığı polikliniği açan Uyanık, restoran açma beklentisi olan takipçilerini ters köşe yaptı. Uyanık, aynı zamanda şeflik danışmanlığına da devam edeceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:29 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:29
Şimdi o sektöre adım attı... MasterChef Şampiyonu Cemre Uyanık’ın yeni mesleği şaşırttı!

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MasterChef Türkiye 2019'un ilk kadın şampiyonu Cemre Uyanık, gastronomi dünyasındaki başarısını farklı bir sektöre taşıyarak herkesi şaşırttı. Restoran açması beklenen Uyanık, bu kez İzmir Bornova'da bir diş sağlığı polikliniği kurdu. Kurucu ortak olarak sağlık sektörüne atılan başarılı şef, bu hamlesiyle takipçilerini bir kez daha şaşırtmayı başardı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU CEMRE UYANIK'TAN SÜRPRİZ GİRİŞİM! HANGİ SEKTÖRE ADIM ATTI?

MasterChef Türkiye 2019'un ilk kadın şampiyonu olan Cemre Uyanık, gastronomi dünyasında adını duyurduktan sonra beklenmedik bir sektöre geçiş yaptı. Pek çok kişi ondan bir restoran açmasını beklerken, Uyanık herkesi şaşırtan bir hamle yaptı ve İzmir Bornova'da bir diş sağlığı polikliniği kurdu. Bu adımıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı şef, girişimcilik alanında da ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜNE GİRİŞ YAPTI

Yarışma boyunca sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Cemre Uyanık, restoran açmak yerine diş sağlığı alanında yeni bir adım atarak poliklinik kurucu ortaklarından biri oldu. İzmir Bornova'da açtığı diş sağlığı merkeziyle kariyerinde farklı bir yöne doğru ilerleyen Uyanık, bu girişimiyle sevenlerini ve takipçilerini şaşırttı.

Cemre Uyanık Kimdir?

1992 doğumlu olan Cemre Uyanık, Şanlıurfa kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Konaklama Yönetimi bölümünde eğitim aldıktan sonra, gastronomi alanında kariyer yapmaya karar verdi. 2015 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye giden Uyanık, burada birçok restoran ve mutfakta tecrübe kazandı. 2017 yılında ABD'de beş ay boyunca bir restoranda çalıştı, ardından bir Fransız restoranında staj yaptı. 2018 yılında ise New York'ta bir restoranda parti şefi olarak görev aldı ve burada 11 ay çalıştı.

Yemek sektöründeki başarılarını sürdüren Cemre Uyanık, aynı zamanda sosyal medyada aktif bir şekilde yemek videoları paylaşmaya ve mekan gezilerine devam ediyor. Şeflik kariyerini sürdüren Uyanık, "Özel Şef / Yemek ve Menü Danışmanı" olarak danışmanlık hizmeti vermeyi de sürdürüyor.

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