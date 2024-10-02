Şimdi o sektöre adım attı... MasterChef Şampiyonu Cemre Uyanık’ın yeni mesleği şaşırttı!

Cemre Uyanık Kimdir?
1992 doğumlu olan Cemre Uyanık, Şanlıurfa kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Konaklama Yönetimi bölümünde eğitim aldıktan sonra, gastronomi alanında kariyer yapmaya karar verdi. 2015 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye giden Uyanık, burada birçok restoran ve mutfakta tecrübe kazandı. 2017 yılında ABD'de beş ay boyunca bir restoranda çalıştı, ardından bir Fransız restoranında staj yaptı. 2018 yılında ise New York'ta bir restoranda parti şefi olarak görev aldı ve burada 11 ay çalıştı.
Yemek sektöründeki başarılarını sürdüren Cemre Uyanık, aynı zamanda sosyal medyada aktif bir şekilde yemek videoları paylaşmaya ve mekan gezilerine devam ediyor. Şeflik kariyerini sürdüren Uyanık, "Özel Şef / Yemek ve Menü Danışmanı" olarak danışmanlık hizmeti vermeyi de sürdürüyor.