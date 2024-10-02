Şimdi o sektöre adım attı... MasterChef Şampiyonu Cemre Uyanık’ın yeni mesleği şaşırttı!

MasterChef Türkiye 2019'un ilk kadın şampiyonu Cemre Uyanık , gastronomi dünyasındaki başarısını farklı bir sektöre taşıyarak herkesi şaşırttı. Restoran açması beklenen Uyanık, bu kez İzmir Bornova'da bir diş sağlığı polikliniği kurdu. Kurucu ortak olarak sağlık sektörüne atılan başarılı şef, bu hamlesiyle takipçilerini bir kez daha şaşırtmayı başardı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU CEMRE UYANIK'TAN SÜRPRİZ GİRİŞİM! HANGİ SEKTÖRE ADIM ATTI?

MasterChef Türkiye 2019'un ilk kadın şampiyonu olan Cemre Uyanık, gastronomi dünyasında adını duyurduktan sonra beklenmedik bir sektöre geçiş yaptı. Pek çok kişi ondan bir restoran açmasını beklerken, Uyanık herkesi şaşırtan bir hamle yaptı ve İzmir Bornova'da bir diş sağlığı polikliniği kurdu. Bu adımıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı şef, girişimcilik alanında da ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.