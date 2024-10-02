İnci Taneleri 2. sezon 18. bölüm: Dilber ve Azem aşkı yeniden alevlenecek mi?

Dizinin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü, ikinci sezon öncesinde samimi açıklamalarda bulunarak rol aldığı projeyi ve karakterini anlattı. Ünlü oyuncu verdiği röportajda sette öğrendiği tecrübeleri ve yenilikleri paylaştı.
Dizinin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü, ikinci sezon öncesinde samimi açıklamalarda bulunarak rol aldığı projeyi ve karakterini anlattı. Ünlü oyuncu verdiği röportajda sette öğrendiği tecrübeleri ve yenilikleri paylaştı.
"Dilber, Beni Kendimle Dalga Geçmeyi Öğretti"
Dizide "Dilber" karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, bu rolün kendisi için oldukça öğretici olduğunu belirtti. Ergüçlü, "Dilber çok çocuksu bir karakter. Yaşadığı zorluklar karşısında bile her an kendisiyle dalga geçebileceğini öğretti bana. Bu kadar esnek olabilmek ancak yetişkin olmayan bir zihne sahip olanların işi olabilir" ifadelerini kullandı.
Çocuksu ruhunu kaybetmemiş birini canlandırmanın hem eğlenceli hem de düşündürücü olduğunu ekleyen Ergüçlü, seyirciyi Dilber'in eğlenceli olduğu kadar derin dünyasında bir yolculuğa çıkaracağının sinyallerini verdi.
İkinci Sezon İçin Geri Sayım Başladı
İlk sezonunda pavyon sahneleri ve hikayesiyle gündemden düşmeyen 'İnci Taneleri', yeni sezonuyla yine eleştirilere maruz kalacak gibi görünüyor. Yayınlanan tanıtım filmiyle beklentileri yükselten dizi, "O gün başlayan savaşın nelere mâl olacağını tahmin etmek kolay değildi" cümlesiyle merak uyandırdı.
Edebiyat öğretmeni Azem'in cezaevinde yaşadığı trajik olayları anlatan sahnelerde Azem'in bitap düşmüş hali dikkat çekti.
Tanıtım filminde yer alan ve izleyiciye ipucu niteliğindeki, "Bir garipsin şu dünyada. Gülme gülme ağla gönül" kasidesi ise, dizinin ikinci sezonunda seyircinin nasıl bir atmosferle karşılaşacağının habercisi oldu.
Azem'in "Nerede kalmıştık?" sorusuyla sona eren tanıtım, yeni sezonun oldukça iddialı olacağının işaretini veriyor.
Dizinin yeni sezonunda Azem'in Piraye yerine Dilber'e geri döneceği iddia ediliyor.
Kadroya Yeni İsimler Dahil Oluyor
Dizinin ikinci sezonunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimlere sürpriz oyuncuların katılacağı açıklandı.
Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, yeni kadrosu ve taze hikayesiyle sezona damga vurmayı hedefliyor.