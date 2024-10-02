İnci Taneleri 2. sezon 18. bölüm: Dilber ve Azem aşkı yeniden alevlenecek mi?

(Kaynak: Kanal D)

"Dilber, Beni Kendimle Dalga Geçmeyi Öğretti"



Dizide "Dilber" karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, bu rolün kendisi için oldukça öğretici olduğunu belirtti. Ergüçlü, "Dilber çok çocuksu bir karakter. Yaşadığı zorluklar karşısında bile her an kendisiyle dalga geçebileceğini öğretti bana. Bu kadar esnek olabilmek ancak yetişkin olmayan bir zihne sahip olanların işi olabilir" ifadelerini kullandı.