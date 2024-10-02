Elif Nur Yel ve Sedat ayrıldıklarını duyurdu: Kısmetse Olur’un şampiyon çifti ayrıldı!

Elif Nur Yel'in paylaşımı KISMETSE OLUR EFSANESİ İlk olarak 2015 yılında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi kazanan Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasının ardından uzun süre ekranlara veda etmişti.

Ancak program, geçtiğimiz yıl YouTube platformunda yeniden yayınlanmaya başlamış ve "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" adıyla izleyicisiyle buluşmuştu. Elif ve Sedat çifti de bu süreçte programın dikkat çeken ve en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti.

ELİF VE SEDAT ÇİFTİNİ SEVENLERE ÜZÜCÜ HABER Program süresince aralarındaki uyum ve tutkulu aşklarıyla dikkat çeken Elif ve Sedat, programın ilk sezonunda şampiyon olarak ayrılmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. Çift, yarışma sonrasında da ilişkilerini sürdürmüş ve iki yıl boyunca sosyal medyada romantik anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak çiftin yaşadığı son gelişmeler, ayrılık kararını kaçınılmaz hale getirdi.

🗨️ ELİF NUR'UN PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI! Elif Nur'un yaptığı açıklama sonrasında Sedat cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Ayrılık sonrası takipçileri, çiftin tekrar barışıp barışmayacağı konusunda merak içinde beklemeye devam ediyor.