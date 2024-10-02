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Elif Nur Yel ve Sedat ayrıldıklarını duyurdu: Kısmetse Olur'un şampiyon çifti ayrıldı!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında tanışan ve uzun süre aşklarını sürdüren Elif Nur Yel ve Sedat Polat çifti, ayrıldıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Yarışmadan şampiyon olarak çıkan çift, ilişkilerini iki yıl boyunca sürdürmüş ve sık sık romantik paylaşımlarla dikkat çekmişti.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:27 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:27
Elif Nur Yel ve Sedat ayrıldıklarını duyurdu: Kısmetse Olur’un şampiyon çifti ayrıldı!

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının sevilen çifti Elif Nur Yel ve Sedat Polat, hayranlarını üzen bir açıklama ile ayrıldıklarını duyurdu. Yarışmadan şampiyon olarak ayrılan ve uzun süredir birlikte olan çiftin ilişkisi, Elif'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son buldu.

KISMETSE OLUR'UN ŞAMPİYON ÇİFTİ ELİF NUR VE SEDAT AYRILDIKLARINI DUYURDU!

Kısmetse Olur, uzun bir aradan sonra YouTube'ta Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla yayın hayatına geri dönerken, programın en favori çiftlerinden biri olan Elif Nur Yel ve Sedat Polat cephesinden üzücü bir haber geldi. Yarışmadan şampiyon olarak ayrılan ve 2 yıldır mutlu bir ilişki yaşayan çift, yollarını ayırma kararı aldı.

📢 ELİF NUR, SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN AYRILIK HABERİNİ DUYURDU!
Instagram üzerinden takipçilerine seslenen Elif Nur, Sedat'la olan birlikteliğinin sona erdiğini şu sözlerle açıkladı: "Hiçbir şey görmek istemiyorum. Herkese seçtiği hayatta başarılar." Paylaşımı sonrasında pek çok takipçisi Elif'e destek mesajları gönderdi.

Elif Nur Yel'in paylaşımıElif Nur Yel'in paylaşımı

KISMETSE OLUR EFSANESİ

İlk olarak 2015 yılında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi kazanan Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasının ardından uzun süre ekranlara veda etmişti.

Ancak program, geçtiğimiz yıl YouTube platformunda yeniden yayınlanmaya başlamış ve "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" adıyla izleyicisiyle buluşmuştu. Elif ve Sedat çifti de bu süreçte programın dikkat çeken ve en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti.

ELİF VE SEDAT ÇİFTİNİ SEVENLERE ÜZÜCÜ HABER

Program süresince aralarındaki uyum ve tutkulu aşklarıyla dikkat çeken Elif ve Sedat, programın ilk sezonunda şampiyon olarak ayrılmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. Çift, yarışma sonrasında da ilişkilerini sürdürmüş ve iki yıl boyunca sosyal medyada romantik anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak çiftin yaşadığı son gelişmeler, ayrılık kararını kaçınılmaz hale getirdi.

🗨️ ELİF NUR'UN PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI!

Elif Nur'un yaptığı açıklama sonrasında Sedat cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Ayrılık sonrası takipçileri, çiftin tekrar barışıp barışmayacağı konusunda merak içinde beklemeye devam ediyor.

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