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Kuruluş Osman Komutan Lucas kimdir, tarihte var mı? Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri...

Kuruluş Osman dizisi 6. sezona hızlı bir giriş yaptı ve yeni sezonun dikkat çeken karakterlerinden biri de Komutan Lucas oldu. Bu karakteri canlandıran isim ise Yabancı Damat dizisinde Niko rolüyle tanınan ve büyük bir çıkış yapan Özgür Çevik. Özgür Çevik'in Kuruluş Osman'a katılmasıyla birlikte kariyeri ve geçmişte yer aldığı projeler merak konusu oldu. İşte, Kuruluş Osman dizisindeki Komutan Lucas ve Özgür Çevik hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 20:55 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 20:55
Kuruluş Osman Komutan Lucas kimdir, tarihte var mı? Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri...

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Kuruluş Osman dizisi 6. sezonuna hızlı bir başlangıç yaparken, izleyiciler yeni karakterlerle tanışmaya başladı. Diziye bu sezon katılan en dikkat çekici isimlerden biri de Komutan Lucas karakterine hayat veren Özgür Çevik oldu. İşte detaylar...

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Komutan Lucas Kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Komutan Lucas, uçlardaki tüm tekfurlukların başındaki bölge komutanı olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Kendi halkına karşı adil ve merhametli bir yönetici olan Lucas, büyük bir Türk düşmanı olarak tanıtılıyor. Savaşçılığı ve stratejik zekâsı ile ön plana çıkan bu karakter, Osman Bey'in karşısındaki yeni tehditlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

KURULUŞ OSMAN KOMUTAN LUCAS KİMDİR, TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

Uçlardaki bütün tekfurlukların başındaki bölge komutanıdır. Kendi halkına karşı oldukça merhametli ve adaletli davranır. Büyük bir Türk düşmanlığı vardır. Daima stratejik davranır. Usta bir savaşçı olmasının yanı sıra siyasi bir dehadır.

Özgür Çevik Kimdir? Kaç Yaşında?

Özgür Çevik, 27 Mayıs 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun olan Çevik, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma programıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti. Ancak asıl popülerliğini, Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Yunan Niko karakteriyle kazandı.

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