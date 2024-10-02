Cansu Dere’nin yeni projesi belli oldu: Hem Ezel’in Eyşan’ını hem Sadakatsiz’in Asya’sını unutturacak!

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Hem Ezel dizisinde Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan hem de Sadakatsiz dizisinde Asya rolüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Cansu Dere, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor! Yeni projesiyle bambaşka bir karaktere hayat verecek olan ünlü oyuncu, bu kez izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Fotoğraflar: Instagram Cansu Dere'den Yeni Proje: Şehrazat Oluyor! Başarılı oyuncu Cansu Dere, yepyeni bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ezel, Anne ve Sadakatsiz gibi yapımlarda sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, bu kez "1001 Gece Masalları" dizisinde Şehrazat karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncu, Bozdağ Film ile el sıkışarak Tabii platformu için çekilecek olan bu dijital dizide başrol oynamaya karar verdi.