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Cansu Dere'nin yeni projesi belli oldu: Hem Ezel'in Eyşan'ını hem Sadakatsiz'in Asya'sını unutturacak!

Ezel ve Sadakatsiz gibi fenomen dizilerdeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan Cansu Dere, bu kez farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği yeni yapımın detayları belli oldu. Dere'nin canlandıracağı karakter, bugüne kadar oynadığı tüm rolleri geride bırakacak kadar iddialı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:41 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:41
Cansu Dere’nin yeni projesi belli oldu: Hem Ezel’in Eyşan’ını hem Sadakatsiz’in Asya’sını unutturacak!

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Hem Ezel dizisinde Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan hem de Sadakatsiz dizisinde Asya rolüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Cansu Dere, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor! Yeni projesiyle bambaşka bir karaktere hayat verecek olan ünlü oyuncu, bu kez izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Cansu Dere'den Yeni Proje: Şehrazat Oluyor!

Başarılı oyuncu Cansu Dere, yepyeni bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ezel, Anne ve Sadakatsiz gibi yapımlarda sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, bu kez "1001 Gece Masalları" dizisinde Şehrazat karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncu, Bozdağ Film ile el sıkışarak Tabii platformu için çekilecek olan bu dijital dizide başrol oynamaya karar verdi.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Şehrazat Efsanesi Yeniden Hayat Bulacak

Dizinin senaryosunu Atilla Engin kaleme alırken, proje için hazırlıklar hızla devam ediyor. Hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar'a gerçekleri göstermek için 1001 gece masalları anlatan Şehrazat'ın etkileyici hikayesi, modern bir uyarlamayla izleyiciye sunulacak. Şu anda dev plato ve dekorların yapımı sürerken, çekimlerin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.

Yeni Proje: "Körebe"

Cansu Dere'nin gündeminde yalnızca "1001 Gece Masalları" yok. Başarılı oyuncu, bu dizinin ardından Limon Film'in etkileyici kadın draması "Körebe" projesi ile ekranlara dönmeyi hedefliyor. Dere'nin bu diziyle de izleyicilerden tam not alması bekleniyor.

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