Bir Gece Masalı’nın Urfalı Mahir’i Burak Deniz bakın aslen nereliymiş! Su Burcu Yazgı Coşkun’un partneri meğer...

Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Gece Masalı dizisinde Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz'in hayatı merak konusu oldu.
BURAK DENİZ KİMDİR?
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sanat Tarihi okuyan Burak Deniz, lise yıllarındayken gittiği bir oyunculuk atölyesinde İstanbul'daki bir cast direktörü tarafından keşfedilmesiyle oyuncuğa adım attı.
İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü (2011) dizisiyle yaşayan Deniz, ardından Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014), Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2016), Aşk Laftan Anlamaz (2016-2017), Bizim Hikaye (2017-2019) ve Maraşlı (2021), dizilerinde; aynı zamanda internet üzerinden yayımlanan Yarım Kalan Aşklar (2020), Cahil Periler (2021) dizilerinde de rol aldı.