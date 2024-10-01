Bir Gece Masalı’nın Urfalı Mahir’i Burak Deniz bakın aslen nereliymiş! Su Burcu Yazgı Coşkun’un partneri meğer...

Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Gece Masalı dizisinde Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz 'in hayatı merak konusu oldu.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sanat Tarihi okuyan Burak Deniz, lise yıllarındayken gittiği bir oyunculuk atölyesinde İstanbul'daki bir cast direktörü tarafından keşfedilmesiyle oyuncuğa adım attı.