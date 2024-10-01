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Bir Gece Masalı’nın Urfalı Mahir’i Burak Deniz bakın aslen nereliymiş! Su Burcu Yazgı Coşkun’un partneri meğer...

Atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Su Burcu Yazgı Coşkun ile başrolü üstlenen Burak Deniz'in hayatı merak konusu oldu. Urfalı Mahir olarak izleyici karşısına çıkan ve oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Deniz'in özellikle memleketi merak edildi. Bakın Burak Deniz aslen nereliymiş...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:06 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:06
Bir Gece Masalı’nın Urfalı Mahir’i Burak Deniz bakın aslen nereliymiş! Su Burcu Yazgı Coşkun’un partneri meğer...

Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Gece Masalı dizisinde Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz'in hayatı merak konusu oldu.

Bir Gece Masalı’nın Urfalı Mahir’i Burak Deniz bakın aslen nereliymiş! Su Burcu Yazgı Coşkun’un partneri meğer...

BURAK DENİZ KİMDİR?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sanat Tarihi okuyan Burak Deniz, lise yıllarındayken gittiği bir oyunculuk atölyesinde İstanbul'daki bir cast direktörü tarafından keşfedilmesiyle oyuncuğa adım attı.

Bir Gece Masalı’nın Urfalı Mahir’i Burak Deniz bakın aslen nereliymiş! Su Burcu Yazgı Coşkun’un partneri meğer...

İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü (2011) dizisiyle yaşayan Deniz, ardından Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014), Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2016), Aşk Laftan Anlamaz (2016-2017), Bizim Hikaye (2017-2019) ve Maraşlı (2021), dizilerinde; aynı zamanda internet üzerinden yayımlanan Yarım Kalan Aşklar (2020), Cahil Periler (2021) dizilerinde de rol aldı.

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