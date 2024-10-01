Gönül Dağı’nda felaket getirecek ayrılık! Taner’in acısı ikiye katlanıyor

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı , yeni sezonuyla yine gönülleri fethetmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen dizi, samimi hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde ise izleyiciler gözyaşlarına boğuldu. Taner'in babasıyla yüzleşmesi ve Ciritçi Abdullah 'ın aniden fenalaşması, izleyicilerde şok etkisi yarattı.

Gönül Dağı 'nın yeni bölümünde en dikkat çeken sahnelerden biri Taner'in yıllar sonra bulduğu babasıyla yüzleşmesi oldu. Taner, babasının kendisini terk etmesinin ardındaki gerçeklerle yüzleşirken içindeki öfke ve hayal kırıklığı kelimelerine yansıdı. Babasına, " Neden beni bırakıp gittin?" diye soran Taner'in gözyaşları, ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi.

(Kaynak: TRT 1)

Babasının kendisine yeni bir hayat kurduğunu ve başka bir ailesi olduğunu öğrenen Taner, bir anda tüm umutlarını kaybetti. Kız kardeşi olduğunu öğrenmek ise onu daha da derinden yaraladı. Bu yüzleşme sırasında izleyiciler de Taner'in yaşadığı büyük hayal kırıklığını adeta kendi içlerinde hissetti. Sahnenin ardından sosyal medyada Taner'in yaşadığı bu büyük dram geniş yankı uyandırdı.