Uçakta olay çıkaran Dilan Çıtak’a 3 ayrı suçtan soruşturma! Ortalığı birbirine katmıştı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağı birbirine kattı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağı birbirine kattı.
Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi, miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.
Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru, Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı.
İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı.
THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Dilan Çıtak ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter'e, şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.
3 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA
Dörter hakkındaki soruşturmanın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Kabin memuru, havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi olmuş, Dörter ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.