İntihar eden Kübra Aykut’un sevgilisi durdu durdu şimdi paylaştı! Dilan Polat’ın avukatıydı! Yazdıkları tepki çekti

"Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun, o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben, kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi."
Avukat Enes Çetinkaya'nın paylaşımı
Sevgilisinden Duygusal Veda
Kübra Aykut'un sevgilisi, Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya, genç kadının ölümünün ardından geçtiğimiz gün sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu. Çetinkaya, kız arkadaşıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Bırakıp gittin..." notunu düştü. Bunun yanı sıra birlikte şarkı söyledikleri bir videoyu paylaşarak, "Üzmeyeceğim seni, gitmeyeceğim demiştin." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.
İkinci paylaşım
Toprağa Verildi
Kübra Aykut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan işlemlerin ardından genç kadın, Bursa'daki aile mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi.
Aykut'un vefatı, sevenleri ve takipçileri arasında derin üzüntü yarattı. Enes Çetinkaya'nın duygusal paylaşımları, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Enes Çetinkaya
YAZDIKLARI TEPKİ ÇEKTİ
Bu paylaşım, bazı kişiler tarafından acısının taze olduğu bir dönemde yapıldığı için eleştirilirken, bazıları ise sevgilisinin acısını paylaşmak ve hislerini ifade etmek istediğini düşünerek destek verdi.