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İntihar eden Kübra Aykut'un sevgilisi durdu durdu şimdi paylaştı! Dilan Polat'ın avukatıydı! Yazdıkları tepki çekti

Kübra Aykut’un intiharının ardından sevgilisi uzun bir sessizlikten sonra ilk kez sosyal medyada paylaşım yaptı. Dilan Polat’ın avukatı olan sevgilisi, paylaştığı mesaj ile büyük tepki topladı. Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları, yapılan paylaşımın zamanlamasını ve içeriğini eleştirirken, Aykut’un ölümündeki belirsizlikler gündemde kalmaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 21:04 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 21:05
İntihar eden Kübra Aykut’un sevgilisi durdu durdu şimdi paylaştı! Dilan Polat’ın avukatıydı! Yazdıkları tepki çekti

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İntihar eden Kübra Aykut'un sevgilisi ve Dilan Polat'ın avukatı, olayla ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki topladı. Avukatın açıklaması, zamanlaması ve içeriği nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki evinin 5. katından atlayarak hayatına son verdi. Geride bıraktığı veda mektubuyla sevenlerini yasa boğan genç kadın, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Aykut'un sevgilisi, ünlü avukat Enes Çetinkaya, cenaze töreninin ardından duygusal bir paylaşım yaparak acısını dile getirdi.

Kübra AykutKübra Aykut

Kübra Aykut'un Acı Sonu

Olay, İstanbul Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kübra Aykut, evinin 5. katından atlayarak yaşamına son verdi. Site güvenliği tarafından olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde genç kadının bir veda mektubu bıraktığı ortaya çıktı. Mektupta Aykut, yaşamına son verme kararını şu sözlerle açıkladı:

"Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun, o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben, kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi."

Avukat Enes Çetinkaya'nın paylaşımıAvukat Enes Çetinkaya'nın paylaşımı

Sevgilisinden Duygusal Veda

Kübra Aykut'un sevgilisi, Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya, genç kadının ölümünün ardından geçtiğimiz gün sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu. Çetinkaya, kız arkadaşıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Bırakıp gittin..." notunu düştü. Bunun yanı sıra birlikte şarkı söyledikleri bir videoyu paylaşarak, "Üzmeyeceğim seni, gitmeyeceğim demiştin." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

İkinci paylaşımİkinci paylaşım

Toprağa Verildi

Kübra Aykut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan işlemlerin ardından genç kadın, Bursa'daki aile mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi.

Aykut'un vefatı, sevenleri ve takipçileri arasında derin üzüntü yarattı. Enes Çetinkaya'nın duygusal paylaşımları, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Enes ÇetinkayaEnes Çetinkaya

YAZDIKLARI TEPKİ ÇEKTİ

Bu paylaşım, bazı kişiler tarafından acısının taze olduğu bir dönemde yapıldığı için eleştirilirken, bazıları ise sevgilisinin acısını paylaşmak ve hislerini ifade etmek istediğini düşünerek destek verdi.

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