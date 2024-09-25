TikTok fenomeni Kübra Aykut’un teyzesinden şok sözler: Ölmeden bir gün önce...

Kübra Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk (İHA)





ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE AYRILMIŞ

Yaşanan olay sonrası konuşan Kübra Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk, "Kübra çok hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kızdı. 2 evin bir gülüydü. O bize, biz de ona çok düşkündük. En son 10 gün önce görüştük. Sevgilisinin olduğunu söyledi. Bana, 'Teyze ben onu çok kıskanıyorum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyorum' dedi. Ben de ona böyle bir sevgililiğin olmayacağını söyledim. Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrılmışlar. Ertesi gün de bu olay yaşanıyor. Çok üzgünüz" dedi.