İstanbullu Gelin’in Murat’ı Berkay Hardal baba oldu! Dilan Telkök oğlunun ilginç ismini duyurdu

Dilan Telkök'ün paylaşımı

NOYAN İSMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Noyan, Türkçe'de Moğolca kökenli bir isimdir. Anlamı "lider," "komutan" veya "şef"tir. Tarihi bağlamda, Moğol İmparatorluğu'nda askeri liderler veya soylular için kullanılan bir unvandır ve genellikle üst düzey yetkilileri veya generalleri ifade eder. İsim, güç, liderlik ve otoriteyi simgeler.