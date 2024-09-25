İstanbullu Gelin’in Murat’ı Berkay Hardal baba oldu! Dilan Telkök oğlunun ilginç ismini duyurdu

Dilan Telkök'ün paylaşımı
NOYAN İSMİ NE ANLAMA GELİYOR?
Noyan, Türkçe'de Moğolca kökenli bir isimdir. Anlamı "lider," "komutan" veya "şef"tir. Tarihi bağlamda, Moğol İmparatorluğu'nda askeri liderler veya soylular için kullanılan bir unvandır ve genellikle üst düzey yetkilileri veya generalleri ifade eder. İsim, güç, liderlik ve otoriteyi simgeler.
Çiftin oğulları Noyan
Bebeklerinin ismini sosyal medya üzerinden duyuran Dilan Telkök ve Berkay Hardal çiftinin tercihi, takipçileri arasında farklı tepkilere yol açtı. "Noyan" ismini bazı takipçiler çok beğenip anlamını takdir ederken, bazıları ise ismi tuhaf bulduklarını dile getirdi.
Ünlü çiftin paylaşımlarına gelen yorumlar bu konuda ikiye bölündü; bir kısım isimdeki tarihi derinliği överken, diğerleri daha modern bir tercih beklediklerini belirtti.
Bebek haberini daha önce sosyal medya üzerinden "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" diyerek duyuran çift, pandemide nikah masasına oturmuş, 2021 yılında düğünlerini gerçekleştirmişti.