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İstanbullu Gelin'in Murat'ı Berkay Hardal baba oldu! Dilan Telkök oğlunun ilginç ismini duyurdu

Ünlü oyuncu Berkay Hardal ve eşi Dilan Telkök, oğullarını kucaklarına aldı. "İstanbullu Gelin" dizisindeki Murat karakteriyle tanınan Berkay Hardal, baba olmanın mutluluğunu sosyal medyada paylaştı. Hayranlarından tebrik mesajları yağarken, çiftin oğullarına verdikleri isim ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 22:31 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 22:33
İstanbullu Gelin’in Murat’ı Berkay Hardal baba oldu! Dilan Telkök oğlunun ilginç ismini duyurdu

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Başarılı oyuncu Berkay Hardal ve eşi Dilan Telkök, ailelerine katılan bebeklerinin ismini duyurdu. Telkök, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla oğlunun ismini açıklarken, bu isim hayranlar arasında büyük ilgi gördü. Çiftin bu sürpriz kararı, kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı

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Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Ünlü oyuncu çift Dilan Telkök ve Berkay Hardal, ilk bebeklerine kavuştu. 2019 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren çift, sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Dilan Telkök ve Berkay Hardal çiftiDilan Telkök ve Berkay Hardal çifti

24 Eylül'de dünyaya gelen oğullarına "Noyan" adını veren çift, bu özel anı hastanede çekilen fotoğraflarla kutladı. Berkay Hardal, paylaşımına "Evimizin neşesi, hoş geldin" notunu düşerek, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Dilan Telkök'ün paylaşımıDilan Telkök'ün paylaşımı

NOYAN İSMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Noyan, Türkçe'de Moğolca kökenli bir isimdir. Anlamı "lider," "komutan" veya "şef"tir. Tarihi bağlamda, Moğol İmparatorluğu'nda askeri liderler veya soylular için kullanılan bir unvandır ve genellikle üst düzey yetkilileri veya generalleri ifade eder. İsim, güç, liderlik ve otoriteyi simgeler.

Çiftin oğulları NoyanÇiftin oğulları Noyan

Bebeklerinin ismini sosyal medya üzerinden duyuran Dilan Telkök ve Berkay Hardal çiftinin tercihi, takipçileri arasında farklı tepkilere yol açtı. "Noyan" ismini bazı takipçiler çok beğenip anlamını takdir ederken, bazıları ise ismi tuhaf bulduklarını dile getirdi.

Ünlü çiftin paylaşımlarına gelen yorumlar bu konuda ikiye bölündü; bir kısım isimdeki tarihi derinliği överken, diğerleri daha modern bir tercih beklediklerini belirtti.

Bebek haberini daha önce sosyal medya üzerinden "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" diyerek duyuran çift, pandemide nikah masasına oturmuş, 2021 yılında düğünlerini gerçekleştirmişti.

Ünlü çiftin bebek mutluluğu sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

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