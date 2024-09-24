Dilan Polat hastaneye koştu! TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti | Ölmeden 5 saat önceki paylaşımı ortaya çıktı

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"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)



Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.