Dilan Polat hastaneye koştu! TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti | Ölmeden 5 saat önceki paylaşımı ortaya çıktı

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi.
"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi.
Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.
Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Zor'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Vefat eden Kübra Zor'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
YEMEK YEMİYORDU
Aykut, vefat etmeden 5-6 saat önce sayfasından temizlik yaptığı anları paylaşmıştı.
Ünlü fenomen paylaştığı son videoda, ''Enerjimi gayet iyi topladım fakat kilomu toplayamıyorum. 44 kiloya düştüm. Yemek yiyemiyorum. Acıkmıyorum. İnternetten iştah açıcı karışımlar buldum. Vitaminler mi beni acıktırmıyor artık. Doktorum birden yeme dokunur diyor. Ben hiç yiyemiyorum. Sanırım yarın 43 haftaya 40 kilo olurum diye düşünüyorum. Bana acil kilo aldırmanız lazım.'' dedi.
POLAT ÇİFTİNİN AVUKATININ KIZ ARKADAŞIYMIŞ!
Öte yandan hayatını kaybeden fenomen Kübra Aykut'un sevgilisinin Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.
DURUMU ÖĞRENEN DİLAN POLAT HASTANEYE GELDİ
Yaşanılan olayın ardından sosyal medya fenomeni Kübra Zor özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.