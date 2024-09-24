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Dilan Polat hastaneye koştu! TikTok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti | Ölmeden 5 saat önceki paylaşımı ortaya çıktı

Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya'nın sevgilisi Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti. Aykut'un intihar etmeden önce geriye bıraktığı mektup merak konusu olurken, durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Kübra Aykut'tan geriye ölmeden 5 saat önce çektiği ve verdiği kilolardan şikayetçi olduğu paylaşımı kaldı.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 01:35 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 09:07
Dilan Polat hastaneye koştu! TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti | Ölmeden 5 saat önceki paylaşımı ortaya çıktı

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"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Zor'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İntihar eden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut (Instagram)İntihar eden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut (Instagram)

Vefat eden Kübra Zor'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kübra Aykut'un ölmeden 5 saat önceki paylaşımıKübra Aykut'un ölmeden 5 saat önceki paylaşımı

YEMEK YEMİYORDU

Aykut, vefat etmeden 5-6 saat önce sayfasından temizlik yaptığı anları paylaşmıştı.

Kübra Aykut'un ölmeden 5 saat önceki paylaşımı (Instagram)Kübra Aykut'un ölmeden 5 saat önceki paylaşımı (Instagram)

Ünlü fenomen paylaştığı son videoda, ''Enerjimi gayet iyi topladım fakat kilomu toplayamıyorum. 44 kiloya düştüm. Yemek yiyemiyorum. Acıkmıyorum. İnternetten iştah açıcı karışımlar buldum. Vitaminler mi beni acıktırmıyor artık. Doktorum birden yeme dokunur diyor. Ben hiç yiyemiyorum. Sanırım yarın 43 haftaya 40 kilo olurum diye düşünüyorum. Bana acil kilo aldırmanız lazım.'' dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya. (Instagram/Ekran Görüntüsü)Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya. (Instagram/Ekran Görüntüsü)

POLAT ÇİFTİNİN AVUKATININ KIZ ARKADAŞIYMIŞ!
Öte yandan hayatını kaybeden fenomen Kübra Aykut'un sevgilisinin Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)

DURUMU ÖĞRENEN DİLAN POLAT HASTANEYE GELDİ

Yaşanılan olayın ardından sosyal medya fenomeni Kübra Zor özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.

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