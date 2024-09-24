Kızılcık Şerbeti’nin Alevi Müjde Uzman yeni projede! Partneri de belli oldu

Love (ft. Marriage and Divorce) Güney Kore yapımı bir drama dizisidir. Dizi, üç farklı yaş grubundaki (30'lar, 40'lar ve 50'ler) üç kadının aşk, evlilik, boşanma ve hayatın getirdiği zorluklarla yüzleşme süreçlerini konu alır. Bu kadınlar, başarılı kariyerlere sahip olmalarına rağmen, ilişkilerinde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırlar.

Sa Pi-young (Park Joo-mi), başarılı bir radyo programı yapımcısıdır. Mükemmel bir anne ve eş olmasına rağmen, eşi tarafından ihanete uğrar.

Dizide yer alacak oyunculardan Bennu Yıldırımlar

Lee Si-eun (Jeon Soo-kyeong), uzun yıllar boyunca kariyerini ailesi için geri plana atmış bir kadındır. Ancak kocasının ihanetini öğrendiğinde yıkılır.

Dizi, bu üç kadının yaşamlarına, ihanetlerle nasıl başa çıktıklarına, yeniden kendi güçlerini nasıl bulduklarına ve ilişkilerindeki karmaşıklıklara derinlemesine odaklanır. Eşlerinin onlara olan sadakatsizlikleri, her bir kadının yaşamında farklı etkiler yaratır ve bu süreçte karakterler kendilerini ve gerçek aşkı bulmaya çalışırlar.