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Kızılcık Şerbeti'nin Alevi Müjde Uzman yeni projede! Partneri de belli oldu

Ekranların sevilen isimleri Müjde Uzman ve Serhat Teoman, yepyeni bir dizi projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "Aşk Evlilik Boşanma" isimli dizide başrolleri paylaşacak olan ikili, romantik ve çarpıcı bir hikâyeye hayat verecek. İzleyiciler, bu güçlü oyuncu kadrosunun performanslarını şimdiden merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 18:49 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 18:50
Kızılcık Şerbeti’nin Alevi Müjde Uzman yeni projede! Partneri de belli oldu

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Türk televizyonlarının gözde oyuncuları Müjde Uzman ve Serhat Teoman, yeni sezonda "Aşk Evlilik Boşanma" dizisiyle ekranlara dönüyor. Bu projede partner olarak yer alacak olan ikili, karmaşık bir aşk hikâyesini izleyicilere sunacak. Romantik dram türündeki dizi, seyirciye heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

"Aşk Evlilik Boşanma" dizisi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Proje, Güney Kore yapımı "Love (ft. Marriage and Divorce)" dizisinden uyarlanarak Türkiye'ye uyarlandı.

Dizinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer üstlenirken, senaryosu ise Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alındı. Üç kadının hikayesinin anlatıldığı dizide, Güner, Gaye, ve Naz karakterlerinin hayatları izleyicilere sunulacak. Güner karakterine deneyimli oyuncu Bennu Yıldırımlar hayat verirken, Naz karakterini Melisa Şenolsun, Gaye karakterini ise Müjde Uzman canlandıracak.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre dizide Müjde Uzman'ın partneri olarak, başarılı oyuncu Serhat Teoman izleyici karşısına çıkacak. Gaye ve Çınar çifti, dışarıdan mutlu bir imaj çizerken, çiftin Mercan adında bir çocukları bulunmaktadır. Dizide Güner'in partneri Altan karakterini ise usta oyuncu Levent Can canlandıracak.

Serhat TeomanSerhat Teoman

DİZİNİN KONUSU

Love (ft. Marriage and Divorce) Güney Kore yapımı bir drama dizisidir. Dizi, üç farklı yaş grubundaki (30'lar, 40'lar ve 50'ler) üç kadının aşk, evlilik, boşanma ve hayatın getirdiği zorluklarla yüzleşme süreçlerini konu alır. Bu kadınlar, başarılı kariyerlere sahip olmalarına rağmen, ilişkilerinde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırlar.

ʺLove (ft. Marriage and Divorce)ʺʺLove (ft. Marriage and Divorce)ʺ

Sa Pi-young (Park Joo-mi), başarılı bir radyo programı yapımcısıdır. Mükemmel bir anne ve eş olmasına rağmen, eşi tarafından ihanete uğrar.

Boo Hye-ryung (Lee Ga-ryeong), kariyerine odaklanmış bir radyo sunucusudur. Evliliğinde sorunlar yaşar, özellikle çocuk sahibi olma konusunda eşine karşı farklı bakış açısına sahiptir.

Dizide yer alacak oyunculardan Bennu YıldırımlarDizide yer alacak oyunculardan Bennu Yıldırımlar

Lee Si-eun (Jeon Soo-kyeong), uzun yıllar boyunca kariyerini ailesi için geri plana atmış bir kadındır. Ancak kocasının ihanetini öğrendiğinde yıkılır.

Dizi, bu üç kadının yaşamlarına, ihanetlerle nasıl başa çıktıklarına, yeniden kendi güçlerini nasıl bulduklarına ve ilişkilerindeki karmaşıklıklara derinlemesine odaklanır. Eşlerinin onlara olan sadakatsizlikleri, her bir kadının yaşamında farklı etkiler yaratır ve bu süreçte karakterler kendilerini ve gerçek aşkı bulmaya çalışırlar.

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