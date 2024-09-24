SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Büşra Pekin eski estetiksiz haliyle çok şaşırttı! Bahar'ın Başhekim Süreyya'sı Büşra Pekin kimdir, nereli kaç yaşında?

Bahar dizisinin yeni sezonunda kadroya katılan başarılı oyuncu Büşra Pekin, dizide Başhekim Süreyya karakterine hayat veriyor. Bahar dizisinin yeni sezonunda hastanenin başhekimi olarak seyirci karşısına çıkan Süreyya karakteri, güçlü ve disiplinli yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, Büşra Pekin kimdir, eski hali nasıl? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 23:00 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 23:00
Büşra Pekin eski estetiksiz haliyle çok şaşırttı! Bahar’ın Başhekim Süreyya’sı Büşra Pekin kimdir, nereli kaç yaşında?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bahar dizisinin yeni sezonunda izleyicilerin karşısına çıkan Büşra Pekin, dizide Başhekim Süreyya karakterini canlandırıyor. Disiplinli ve kararlı yapısıyla dikkat çeken Süreyya, hastanede otoritesini sağlamlaştırırken duygusal derinliğiyle de izleyicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

ÜNLÜ OYUNCU BÜŞRA PEKİN'İN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

2023 yılında büyük bir değişime uğrayan Büşra Pekin'in eski hali merak konusu oldu. 42 yaşındaki Pekin, önce diyet ve sporla 15 kilo vererek hayranlarını şaşırttı, ardından estetik operasyonlarla görünümünü tamamen yeniledi. Oyuncunun bu büyük değişimi sosyal medyada yankı uyandırdı.

Büşra Pekin eski haliBüşra Pekin eski hali

Büşra Pekin'in eski hali estetik operasyonların ve kişisel dönüşümün ünlüler dünyasında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Pekin'in hayranları ise eski fotoğrafları gördüğünde büyük şaşkınlık yaşıyor.

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

30 Haziran 1982 tarihinde, elektrik mühendisi olan babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da doğdu. Annesi Ankara'lı, babası ise Selanik göçmeni İstanbul'lu olan Büşra Pekin, İzmir'de büyümüştür. Yaşar Neng Koleji'nde başladığı lise eğitimini ABD Arkansas Lake Side High School'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur.

2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olması ile kamera önü oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır. 2006 yılında yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibinde de yer almıştır. 2007 yılında Kutsal Damacana adlı filmde Selen karakteriyle başrolde yer almıştır. Birçok dizi projesinde yer aldıktan sonra 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer almıştır ve çeşitli tiplemelerle adından söz ettirmiştir, aynı zamanda bazı skeçlerin yazarlığını da üstlenmiştir.

Büşra Pekin'in şimdiki haliBüşra Pekin'in şimdiki hali

2009 yılında vizyona giren Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sadri Alışık ödülü ve Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Aynı yıl Çok Filim Hareketler Bunlar filminde de yer almıştır. 2011 yılında Şirin Hatun karakteriyle Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk olmuştur. 2014 yılında Hadi İnşallah filminde Murat Boz ile başrolü paylaşmıştır ve yazar Pucca'yı canlandırmıştır. Ardından sırasıyla Mucize, İtirazım Var, Kolonya Cumhuriyeti, Tatlım Tatlım, Fırıncının Karısı, Bayi Toplantısı filmlerinde de başrolde yer almıştır. Pekin, 2022 yılında vizyona giren Dilberay filminde ses sanatçısı Dilber Ay'ı canlandırdı.

Büşra Pekin Bahar dizisinde Süreyya karakterini canlandırırkenBüşra Pekin Bahar dizisinde Süreyya karakterini canlandırırken

Barış Arduç 2 milyon dolarlık ev mi satın aldı? Acarkentte kirada oturduğum evi...Barış Arduç 2 milyon dolarlık ev mi satın aldı? Acarkentte kirada oturduğum evi...
Barış Arduç 2 milyon dolarlık ev mi satın aldı? "Acarkent'te kirada oturduğum evi..."
Kurtlar Vadisinde Süleyman Çakırın kızıydı! İşte Gamze Özçelik gibi maneviyata yönelen Fatma Büşra Ayaydının son hali ve işi...Kurtlar Vadisinde Süleyman Çakırın kızıydı! İşte Gamze Özçelik gibi maneviyata yönelen Fatma Büşra Ayaydının son hali ve işi...
Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte Gamze Özçelik gibi maneviyata yönelen Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
ABD’de Gazze için yoğun diplomasi! Başkan Erdoğan’ın kritik temasları sürüyor
Novakid
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz
VAR kayıtları sonrası Trabzonspor’dan sert tepki: Futbolun kalbine saplanan hançer
Başkan Erdoğan’ın BM konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tebrik telefonu
Türk Telekom
Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda
Başkan Erdoğan’dan kuvvet kullanma çağrısı: Cinayet şebekesi İsrail’i durdurun | 74 yıl önce Türkiye yazdı: Barış İçin Birlik Kararı
CANLI | İsrail’in hedefi bu kez Lübnan! Hizbullah Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü
İkiz çocuklardan birinin babası çıkmıştı! Esra Erol’daki Veysel Yurulmaz’ı kim öldürdü? Caner o evden aktardı: Kötü koku var
Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! İsrail temsilcilerinin yüzü düştü
İsrail istihbaratı çöküyor! Yahya Sinwar şaşkına çevirdi: Önce istifa sonra işten çıkarma
Mansur ’Savaş’ dedi! İmamoğlu’nun davasından sonra harekete geçecek... Anketlerde Ekrem’den daha fazla oy alıyorum
Yaşlıya destek: Ayda 13.258 TL! Neler gerekiyor? Nasıl değişecek?
SON DAKİKA