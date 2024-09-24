Barış Arduç 2 milyon dolarlık ev mi satın aldı? "Acarkent'te kirada oturduğum evi..."

Deliha filminin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Gupse Özay ve Barış Arduç, kızları Jan Asya ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gupse Özay ve Barış Arduç, son olarak ev iddiaları ile gündeme geldi. Acarkent'te kirada oturdukları evi satın aldıkları öğrenilen çiftin 2 milyon dolar ödediği iddia edildi. Barış Arduç'tan ise açıklama gecikmedi...
Gupse Özay ve Barış Arduç, son olarak ev iddiaları ile gündeme geldi. Acarkent'te kirada oturdukları evi satın aldıkları öğrenilen çiftin 2 milyon Dolar ödediği iddia edildi. Barış Arduç'tan ise açıklama gecikmedi...
2014 yılında vizyona giren Deliha filminin setinde tanışan çift 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşıdı.
Gupse Özay 2022 yılında da Jan Asya'yı doğurdu.