80 yaşında fitness ile ünlenen çift ilgi çekti! "500 şınav çeken dede mi olur..."

Phil'in büyükannesinin spor yaparken görüntüleri
Sürekli Hareket Eden ve Sağlıklı Yaşayan Anneanne 🚶♀️
Phil'in büyükannesi ise, sağlıklı yaşamın anahtarının düzenli uyku, işlenmiş gıdalardan kaçınma ve her yere yürüyerek gitmek olduğunu savunuyor. "Her gün en az 5 dakika yürüyüş yaparım, bazen de 10 kilometre yürürüm," diyor.
🚶♀️ Hatta 80 yaşında terliklerle 20 inç yüksekliğindeki bir kutuya zıplamayı bile başarıyor!
Büyükannesinin uyku düzeni de çok disiplinli. Her gün aynı saatte yatıyor ve kalkıyor. Bilimsel araştırmalara göre, düzensiz uyku, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi risklerle bağlantılıdır. Ayrıca, hızlı yürüyüş ile uzun ömür arasındaki doğrudan ilişki de dikkat çekiyor. Phil'in büyükannesi torunlarıyla rahatça tempo tutabiliyor.
Phil'in çocukları ile büyükanne ve büyükbabası
Yaşlanmayı Durduran Yaşam Tarzı 💪
Phil Mackenzie sosyal medya hesabında büyükanne ve büyükbabasının bu sağlıklı alışkanlıkları sayesinde yaşlanmaya meydan okuduğunu ve kendisinin de bu yaşam tarzını benimsediğini belirtiyor:
"Büyükbabam, bir gün hareket etmeyi bırakırsa, hayatı da durdurmuş olacağını söylüyor. Onun bu enerjisi bana her zaman ilham veriyor."
Takipçiler de bu duruma kayıtsız kalmadı. Bir kullanıcı "500 şınav çeken dede mi olur..." diyerek şaşkınlığını ifade ederken, bir diğeri "Bu çift, sağlıklı yaşamın gerçek zenginlik olduğunu gösteriyor!" şeklinde yorum yaptı.