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80 yaşında fitness ile ünlenen çift ilgi çekti! "500 şınav çeken dede mi olur..."

Yaşlanmayı durdurmanın bir sırrı var mı? Eğer bu soruyu Phil Mackenzie’nin 80 ve 84 yaşındaki büyükanne ve büyükbabasına sorarsanız, cevabı güçlü bir "evet" olabilir! Bu yaşlı çift, sosyal medyada adeta fırtına estiriyor. İşte görenleri şaşkına çeviren o çift...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 18:14 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 18:28
80 yaşında fitness ile ünlenen çift ilgi çekti! 500 şınav çeken dede mi olur...

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Sosyal medyada son dönemde büyük ilgi gören 80 ve 84 yaşındaki bir çift, inanılmaz fitness rutinleriyle dikkatleri üzerine çekti. Eski Kanada rugby oyuncusu Phil Mackenzie'nin büyükanne ve büyükbabası, yaşlarına rağmen güçlü ve fit görünümleriyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

Fotoğraflar Instagram ( Phil Mackrenzie ) Fotoğraflar Instagram ( Phil Mackrenzie )

Eski Kanada rugby oyuncusu Phil Mackenzie, büyükanne ve büyükbabasının inanılmaz fitness rutinlerini Instagram ve TikTok hesaplarında paylaşıyor ve milyonlarca takipçiyi kendine hayran bırakıyor. 🏋️‍♂️🧓

80 yaşındaki sporcu çift80 yaşındaki sporcu çift

500 Şınav ve Ağırlık Kaldıran Dede 🏋️‍♂️

Phil'in büyükbabası, 84 yaşında olmasına rağmen her hafta tam 500 şınav çekiyor. Üstelik bunu haftada üç kez yapıyor! Bu etkileyici performans, birçok genç insanı bile zorlayabilecek bir seviye. Phil, büyükbabasının güç antrenmanına odaklandığını belirtiyor: "Büyükbabamın ilk hatırladığım anılarından biri, elinde dambıl ile spor yapmasıydı. Bugün hâlâ ağırlık kaldırıyor." 💪

Bunun yanı sıra büyükbabası, uzun yıllardır küçük öğünler tüketerek kalori kısıtlaması yapıyor. 🥗 Bilimsel araştırmalara göre, kalori kısıtlaması biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabilir. Ancak, bu konu hâlâ tartışmalı ve bazı uzmanlar uzun vadede bu tarz diyetlerin yorgunluk, besin eksiklikleri ve üreme sağlığını olumsuz etkileyebileceğini savunuyorlar.

Phil'in büyükannesinin spor yaparken görüntüleriPhil'in büyükannesinin spor yaparken görüntüleri

Sürekli Hareket Eden ve Sağlıklı Yaşayan Anneanne 🚶‍♀️

Phil'in büyükannesi ise, sağlıklı yaşamın anahtarının düzenli uyku, işlenmiş gıdalardan kaçınma ve her yere yürüyerek gitmek olduğunu savunuyor. "Her gün en az 5 dakika yürüyüş yaparım, bazen de 10 kilometre yürürüm," diyor.

🚶‍♀️ Hatta 80 yaşında terliklerle 20 inç yüksekliğindeki bir kutuya zıplamayı bile başarıyor!

Büyükannesinin uyku düzeni de çok disiplinli. Her gün aynı saatte yatıyor ve kalkıyor. Bilimsel araştırmalara göre, düzensiz uyku, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi risklerle bağlantılıdır. Ayrıca, hızlı yürüyüş ile uzun ömür arasındaki doğrudan ilişki de dikkat çekiyor. Phil'in büyükannesi torunlarıyla rahatça tempo tutabiliyor.

Phil'in çocukları ile büyükanne ve büyükbabasıPhil'in çocukları ile büyükanne ve büyükbabası

Yaşlanmayı Durduran Yaşam Tarzı 💪

Phil Mackenzie sosyal medya hesabında büyükanne ve büyükbabasının bu sağlıklı alışkanlıkları sayesinde yaşlanmaya meydan okuduğunu ve kendisinin de bu yaşam tarzını benimsediğini belirtiyor:

"Büyükbabam, bir gün hareket etmeyi bırakırsa, hayatı da durdurmuş olacağını söylüyor. Onun bu enerjisi bana her zaman ilham veriyor."

Takipçiler de bu duruma kayıtsız kalmadı. Bir kullanıcı "500 şınav çeken dede mi olur..." diyerek şaşkınlığını ifade ederken, bir diğeri "Bu çift, sağlıklı yaşamın gerçek zenginlik olduğunu gösteriyor!" şeklinde yorum yaptı.

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