80 yaşında fitness ile ünlenen çift ilgi çekti! "500 şınav çeken dede mi olur..."

Sosyal medyada son dönemde büyük ilgi gören 80 ve 84 yaşındaki bir çift, inanılmaz fitness rutinleriyle dikkatleri üzerine çekti. Eski Kanada rugby oyuncusu Phil Mackenzie 'nin büyükanne ve büyükbabası, yaşlarına rağmen güçlü ve fit görünümleriyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

80 yaşındaki sporcu çift

500 Şınav ve Ağırlık Kaldıran Dede 🏋️‍♂️

Phil'in büyükbabası, 84 yaşında olmasına rağmen her hafta tam 500 şınav çekiyor. Üstelik bunu haftada üç kez yapıyor! Bu etkileyici performans, birçok genç insanı bile zorlayabilecek bir seviye. Phil, büyükbabasının güç antrenmanına odaklandığını belirtiyor: "Büyükbabamın ilk hatırladığım anılarından biri, elinde dambıl ile spor yapmasıydı. Bugün hâlâ ağırlık kaldırıyor." 💪

Bunun yanı sıra büyükbabası, uzun yıllardır küçük öğünler tüketerek kalori kısıtlaması yapıyor. 🥗 Bilimsel araştırmalara göre, kalori kısıtlaması biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabilir. Ancak, bu konu hâlâ tartışmalı ve bazı uzmanlar uzun vadede bu tarz diyetlerin yorgunluk, besin eksiklikleri ve üreme sağlığını olumsuz etkileyebileceğini savunuyorlar.