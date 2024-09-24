Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte Gamze Özçelik gibi maneviyata yönelen Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi "Kurtlar Vadisi", efsanevi karakterleriyle hafızalarda yer etti. Dizide Süleyman Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca'nın kızı rolünde yer alan Fatma Büşra Ayaydın, o dönem seyircilerin dikkatini çekmişti. Çocuk oyuncu olarak kariyerine başlayan Ayaydın, bir anda maneviyata yöneldi. İşte Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi...
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi "Kurtlar Vadisi", efsanevi karakterleriyle hafızalarda yer etti. Dizide Süleyman Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca'nın kızı rolünde yer alan Fatma Büşra Ayaydın, o dönem seyircilerin dikkatini çekmişti. Çocuk oyuncu olarak kariyerine başlayan Ayaydın, bir anda maneviyata yöneldi. İşte Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi...
Fatma Büşra Ayaydın, Kurtlar Vadisi dizisindeki çocukluk rolünden sonra, uzun süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etti ve bir anda Gamze Özçelik gibi maneviyata yöneldi.
Katıldığı bir programda Fatma Büşra Ayaydaın "Son oynadığım dizide bazı oyuncular namaz kıldığımı duyup bana "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı." sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.