Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte Gamze Özçelik gibi maneviyata yönelen Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi...

1 Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi "Kurtlar Vadisi", efsanevi karakterleriyle hafızalarda yer etti. Dizide Süleyman Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca'nın kızı rolünde yer alan Fatma Büşra Ayaydın, o dönem seyircilerin dikkatini çekmişti. Çocuk oyuncu olarak kariyerine başlayan Ayaydın, bir anda maneviyata yöneldi. İşte Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi...

2 Fatma Büşra Ayaydın, Kurtlar Vadisi dizisindeki çocukluk rolünden sonra, uzun süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etti ve bir anda Gamze Özçelik gibi maneviyata yöneldi.