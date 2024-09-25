SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 3. fragmanı: Apo Pembe'nin kollarına koşacak!

Kızılcık Şerbeti izleyicileri heyecanlandıran yeni fragmanını yayınladı. 69. bölüm 2. fragmanında,olaylar hızlı bir şekilde gelişiyor ve karakterlerin hayatlarındaki dönüşümler gözler önüne seriliyor. Fragmanda dikkat çeken en önemli detaylardan biri Alev bebeğinin kim tarafından büyütüleceği konusu. Bu durum, izleyicilerde büyük bir merak uyandırırken karakterler arasındaki ilişkilerin nasıl etkileneceği de merakla bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 10:36 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 06:48
Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 3. fragmanı: Apo Pembe’nin kollarına koşacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kızılcık Şerbeti, izleyicileri her hafta yeni hikayeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Dizinin 69. bölümüne ait 2. fragman heyecanı doruğa taşıdı. Yayınlanan tanıtımda, karakterler arasında gelişen olaylar dikkat çekiyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Giray'ın Sürpriz Kutlaması

Fragmanda, Giray'ın Cemre'nin geçmiş yaş gününü kutlamak istemesi, Doğa tarafından sıcak bir şekilde karşılanıyor. Ancak Fatih, bu kutlamanın Giray'ın evinde yapılmasına itiraz ediyor. Fatih, alternatif bir organizasyon düzenleyerek, kutlamanın daha farklı bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak istiyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Holdingde Savaş Çıkar mı?

Fatih'in "Amcamın defterini düreceğiz." demesi, holdingdeki çatışmanın durulmayacağının sinyalini veriyor. Karakterlerin arasında yaşanan bu gerilim, izleyicileri ekran başına kilitleyecek unsurlar arasında yer alıyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Görkem Pembe'nin fişini çekecek mi?

Görkem'in Pembe'yi kiliseye götürmesi de fragmanın bir diğer ilgi çekici anı oldu. Görkem'in Ünallar ailesi üzerinde kurduğu planlar tıkır tıkır işliyor...

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)
Kıvılcım'ın Kararlılığı

Dizinin bir diğer önemli olayı ise Kıvılcım'ın Alev bebekten vazgeçmeyeceği ve dava açacağı bilgisi. Bu durum, karakterin kararlılığını ortaya koyarak, olayların daha da karmaşık hale geleceğinin habercisi oluyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Abdullah Yardım Çağrısı

Abdullah'ın kucağında Alev bebek ile Pembe'nin kapısına gitmesi ve yardım istemesi yeni bölümde yaşanacak olayların heyecanını artırıyor. Bu sahne, karakterler arasındaki bağları daha da güçlendirirken, izleyicilere duygusal anlar sunacak.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Kızılcık Şerbeti'nde Yepyeni Karakterler Seyirciyi Bekliyor

Dizideki Hikaye Derinleşiyor

Cuma akşamları seyirciyle buluşan dizinin yeni bölümü birçok sürprizle dolu. Hikaye yeniliklerle ve ilginç karakterlerle zenginleşiyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Metehan'a Yeni Bir Partner: Duygu Kocabıyık

Dizinin baş karakterlerinden Metehan'a yeni bir partner geliyor. Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Metehan, yeni bölümlerde Ezgi karakteriyle karşılaşacak.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ezgi'ye hayat verecek olan Duygu Kocabıyık dizinin dinamiklerine önemli bir katkı sağlayacak.

Ezgi'nin Şarkıcılık Yolu

Ezgi sadece Metehan'ın partneri değil, aynı zamanda ünlü bir influencer. Karakterin derinliği, şarkıcılık yapan annesiyle de şekillenecek. Ezgi'nin annesini ise Semra San canlandıracak. İkilinin hikayesi, izleyicilere yeni ve ilginç bakış açıları sunacak.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Ezgi'nin annesinin de Ömer'le birlikte olacağı konuşulanlar arasında.

İlginç Bir Tesadüf: Aile Tanışması

Metehan'ın sevgilisini babasıyla tanıştırma isteği, diziye komik ve ilginç bir tesadüf katacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yasa dışı bahis, kumar, kara para... Batuhan Karadeniz Gürcistan’a kaçtı! ’Derkan Başer’ iddiası Dilan Polat muamması
Milyonların hayatı değişecek: Çalışanlar ve emekliler için 8 önemli adım! Reformlar neler getirecek? Takvim nasıl işleyecek?
Casper
CANLI | Lübnan için acil ateşkes çağrısı! Soykırımcı İsrail’den işgal planı... Türkiye Beyrut’un yanında
Kritik Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin tarihi belli oldu! Rus liderden BRICS mesajı: Kendisiyle ayrı bir toplantı planladık
TAKVİM’in usta yazarı Ulaş Özdemir son dönemde üst üste yaşanan hakem hatalarını değerlendirdi!
CANLI | BM’de yoğun diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti
Yunan sahil güvenliğinden skandal: Türk balıkçı gemisine taciz ateşi
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce hırsızlık yapmıştı: Katil Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı!
Cimbom’dan süper başlangıç! Galatasaray 3-1 PAOK MAÇ SONUCU
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti’nin kuzeni tutuklandı | Mide bulandıran paylaşımlar
İngiltere’de Çevrim İçi Güvenlik Yasası adımı: Sosyal medya şirketleri artık hesap verecek
Başkan Erdoğan’ın tarihi açıklamalarının rahatsız ettiği 3’lü: CHP - FETÖ - İsrail | İsim isim Boş salon müfterileri
ABD derin devletinde BRICS paniği! Batı hegemonyasına karşı birlik
TikTok fenomeni Kübra Aykut’a veda... Dilan Polat ve Engin Polat cenaze törenine koruma ordusuyla geldi
SON DAKİKA