Alişan “Huysuz” deyip eşi Buse Varol’u ifşa etti! Elini öptürmek için eve dönünce...

Ünlü türkücü Alişan, kariyerinin yanı sıra sosyal medyada ailesi ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Alişan, işe gitmek için evden çıktığı sırada eşi Buse Varol ile arasında geçenleri kayıt altına aldı ve Instagram'da yayınladı. Buse Varol'u ifşa eden Alişan, "Çok huysuz" ifadelerini kullandı. İşte eşine elini öptürmek için eve geri dönen Alişan'ın o anları...
Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Eliz ile Burak adlarında iki evladı oldu.
Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren Alişan, kariyerinin yanı sıra medyada ailesi ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.
O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Alişan, işe gitmek için evden çıktığı sırada eşi Buse Varol ile arasında geçenleri kayıt altına aldı.