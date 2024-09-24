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Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlülerin makyaj artisti Alp Kavasoğlu öldü mü, neden öldü?

Ünlü makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu, genç yaşta hayata veda etti. Güzellik dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Kavasoğlu'nun vefatı sanat camiasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Peki, Alp Kavasoğlu kimdir, neden öldü? İşte konuya dair merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 13:52 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 13:57
Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlülerin makyaj artisti Alp Kavasoğlu öldü mü, neden öldü?

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Güzellik dünyasının sevilen isimlerinden Alp Kavasoğlu, genç yaşta hayatını kaybetti. Ünlü makyaj sanatçısının vefat haberi, meslektaşı Fezi Altun tarafından sosyal medyada duyuruldu. Henüz genç yaşta aramızdan ayrılan Kavasoğlu'nun ölümü, güzellik sektöründe ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı.

Alp Kavasoğlu (Instagram)Alp Kavasoğlu (Instagram)

Makyaj artisti Fezi Altun, meslektaşı Alp Kavasoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Altun "Sevgili dostumuz Alp Kavasoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı birçok ünlüyle birlikte çalışan 43 yaşındaki Kavasoğlu'nun ölüm nedeni bilinmiyor.

Alp Kavasoğlu (Instagram)Alp Kavasoğlu (Instagram)

Kavasoğlu, Neslihan Atagül, Afra Saraçoğlu, İrem Helvacıoğlu, Ege Kökenli, Deniz Baysal, Ezgi Mola ve Aslı Enver gibi birçok ünlü ismin makyajını yaptı.

Kavasoğlu'nun cenazesi bugün Üsküdar'da ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Alp Kavasoğlu (Instagram)Alp Kavasoğlu (Instagram)

ALP KAVASOĞLU KİMDİR?

Kavasoğlu, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümü mezunu. Üniversiteden mezun olunca özel bir şirkette organizasyon koordinatorlugu yaptı. Ardından Loreal Profesyonel ürünler departmanında işe başladı. Daha sonrasında Mehmet Tatlı Akademi de eğitim ve Artistik direktörlüğü yaptı. 2010 yılında dünyaca ünlü trend vision yarışmasında yaptığı saç ve makyaj ile finalist oldu.

Alp Kavasoğlu (Instagram)Alp Kavasoğlu (Instagram)

Dünyaca ünlü markalardan ve kişilerden eğitimler gördü. Aldığı eğitimlerle birlikte kendine özel eğitimler yarattı ve Türkiye'deki kuaförlere ve makyaj artistlerine eğitimler düzenledi.

2016 yılında Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu'nun yaptığı "Böyle Çok Daha Güzelsin" adlı programda Sema Çelebi ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

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