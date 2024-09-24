Kaya Çilingiroğlu’nun çocuklarına bakın! Annesinin doğum gününden paylaştı! İlk yorum Hülya Avşar’dan!

Hülya Avşar'dan Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı, Feraye Tanyolaç'tan ise kendi ismini taşıyan bir oğlu olan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim, çocuklarıyla annesinin doğum gününü kutladığı anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Çilingiroğlu'nun çocukları Zehra ve Hüseyin Kaya'nın son hali dikkat çekerken ilk yorum Hülya Avşar'dan geldi.
Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında Hülya Avşar ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adından bir kız çocuğu olmuştu.
Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girmiş ve Hüseyin Kaya adını verdiği oğlu dünyaya gelmişti.
Çocuklarıyla yeni bir paylaşımda bulunan Kaya Çilingiroğlu, annesi Gülümser Çilingiroğlu'nun doğum gününden keyifli anlarını paylaştı.