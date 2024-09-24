Kaya Çilingiroğlu’nun çocuklarına bakın! Annesinin doğum gününden paylaştı! İlk yorum Hülya Avşar’dan!

Hülya Avşar'dan Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı, Feraye Tanyolaç'tan ise kendi ismini taşıyan bir oğlu olan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim, çocuklarıyla annesinin doğum gününü kutladığı anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Çilingiroğlu'nun çocukları Zehra ve Hüseyin Kaya'nın son hali dikkat çekerken ilk yorum Hülya Avşar'dan geldi.