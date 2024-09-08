Hudutsuz Sevda 2.sezon tarihi netleşti! Halil İbrahim ve Zeynep’e 2 flaş isim

" Hudutsuz Sevda " dizisi, ikinci sezon için hazırlıklarını sürdürürken, ekibe yeni katılan oyuncular belli olmaya başladı. Erkan Can ve Engin Benli , dizinin ikinci sezonunda yer alacak isimler arasında yer aldı.

🎬 Dizinin ikinci sezon çekimleri 10 Eylül Salı günü başlayacak. Yönetmen Murat Öztürk'ün liderliğinde, 9 Eylül'de okuma provaları yapılacak. Bu sezon, dört yeni erkek oyuncunun kadroya dahil olacağı öğrenilirken, Erkan Can ve Engin Benli'nin bu sezonun flaş transferleri olduğu açıklandı.