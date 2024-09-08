Hudutsuz Sevda 2.sezon tarihi netleşti! Halil İbrahim ve Zeynep’e 2 flaş isim

"Hudutsuz Sevda" dizisi, ikinci sezon için hazırlıklarını sürdürürken, ekibe yeni katılan oyuncular belli olmaya başladı. Erkan Can ve Engin Benli, dizinin ikinci sezonunda yer alacak isimler arasında yer aldı.
"Hudutsuz Sevda" dizisi, ikinci sezon için hazırlıklarını sürdürürken, ekibe yeni katılan oyuncular belli olmaya başladı. Erkan Can ve Engin Benli, dizinin ikinci sezonunda yer alacak isimler arasında yer aldı.
🎬 Dizinin ikinci sezon çekimleri 10 Eylül Salı günü başlayacak. Yönetmen Murat Öztürk'ün liderliğinde, 9 Eylül'de okuma provaları yapılacak. Bu sezon, dört yeni erkek oyuncunun kadroya dahil olacağı öğrenilirken, Erkan Can ve Engin Benli'nin bu sezonun flaş transferleri olduğu açıklandı.
Dizinin diğer yeni oyuncularının kimler olacağı ise merakla bekleniyor. Özellikle Zehra Yılmaz'ın canlandırdığı Gamze karakterinin babası İskender'i kimin canlandıracağı konusu izleyiciler arasında şimdiden konuşulmaya başlandı.
🎥 Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezon afiş çekimleri tamamlandı ve önümüzdeki hafta izleyicilerle buluşacak.
Öte yandan, dün NOW'da yayınlanan ve depremzede çocuklar için düzenlenen yardım gecesine dizinin başrol oyuncularının katılmaması dikkat çekti.
Deniz Can Aktaş'ın geçen sezon sette prova sırasında ayağından sakatlanması sonucu çekimlerin ardından ameliyat olduğu ve doktorunun tavsiyesiyle ayağını fazla yormaması gerektiği için programa katılamadığı öğrenildi. Miray Daner ise partneri olmadan tek başına katılmak istemediği için gecede yer almadı.