SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Hudutsuz Sevda 2.sezon tarihi netleşti! Halil İbrahim ve Zeynep'e 2 flaş isim

"Hudutsuz Sevda", ikinci sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Dizinin yeni sezon çekimlerinin başlayacağı açıklandı. Bu sezon için kadroda bazı değişiklikler yapılırken, usta oyuncular Erkan Can ve Engin Benli'nin diziye katıldığı duyuruldu. Dizinin okuma provaları ise çekimlerden bir gün önce gerçekleştirilecek. Yeni sezonun oyuncu kadrosuna dair diğer isimlerin de önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 17:16 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 17:16
Hudutsuz Sevda 2.sezon tarihi netleşti! Halil İbrahim ve Zeynep’e 2 flaş isim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Hudutsuz Sevda" dizisi, ikinci sezon için hazırlıklarını sürdürürken, ekibe yeni katılan oyuncular belli olmaya başladı. Erkan Can ve Engin Benli, dizinin ikinci sezonunda yer alacak isimler arasında yer aldı.

🎬 Dizinin ikinci sezon çekimleri 10 Eylül Salı günü başlayacak. Yönetmen Murat Öztürk'ün liderliğinde, 9 Eylül'de okuma provaları yapılacak. Bu sezon, dört yeni erkek oyuncunun kadroya dahil olacağı öğrenilirken, Erkan Can ve Engin Benli'nin bu sezonun flaş transferleri olduğu açıklandı.

Dizinin diğer yeni oyuncularının kimler olacağı ise merakla bekleniyor. Özellikle Zehra Yılmaz'ın canlandırdığı Gamze karakterinin babası İskender'i kimin canlandıracağı konusu izleyiciler arasında şimdiden konuşulmaya başlandı.

🎥 Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezon afiş çekimleri tamamlandı ve önümüzdeki hafta izleyicilerle buluşacak.

Öte yandan, dün NOW'da yayınlanan ve depremzede çocuklar için düzenlenen yardım gecesine dizinin başrol oyuncularının katılmaması dikkat çekti.

Deniz Can Aktaş'ın geçen sezon sette prova sırasında ayağından sakatlanması sonucu çekimlerin ardından ameliyat olduğu ve doktorunun tavsiyesiyle ayağını fazla yormaması gerektiği için programa katılamadığı öğrenildi. Miray Daner ise partneri olmadan tek başına katılmak istemediği için gecede yer almadı.

İnci Tanelerinin Dilberi ile Azemi bir araya geldi! Hazar Ergüçlüden Yılmaz Erdoğan ile yanak yanağa pozİnci Tanelerinin Dilberi ile Azemi bir araya geldi! Hazar Ergüçlüden Yılmaz Erdoğan ile yanak yanağa poz
İnci Taneleri'nin Dilber'i ile Azem'i bir araya geldi! Hazar Ergüçlü'den Yılmaz Erdoğan ile yanak yanağa poz
Kim Milyoner Olmak İsterin sunucusu Oktay Kaynarcayı herkes Karadenizli sanıyordu! Memleketiyle ters köşe yaptıKim Milyoner Olmak İsterin sunucusu Oktay Kaynarcayı herkes Karadenizli sanıyordu! Memleketiyle ters köşe yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca'yı herkes Karadenizli sanıyordu! Memleketiyle ters köşe yaptı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yüreğimiz parçalandı! 19’uncu günde cansız bedeni bulunan minik Narin’in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu | Terlik muamması: Ailesi reddetmişti | 21 kişi gözaltında
Başkan Erdoğan Narin Güran olayını yakından takip ediyor
Narin Güran nasıl öldürüldü? İlk bulgular geldi: Cesette deforme var! Dikkat çeken gizli tanık detayı
HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul’da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi
Teğmenlerin korsan yemini sonrası Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK’dan istifa etti
Galatasaray’a dev çalım! Filip Kostic Fenerbahçe İstanbul’a geliyor
Narin Güran’ın katledilmesinde cevapsız sorular! Katili kim? Ölüm sebebi belli oldu mu? Kan donduran cinsel istismar iddiası
Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki kaçak lüks villasına yıkım kararı gönderildi
Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: Adaylık kavgası büyük
MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Katil İsrail’in Ayşenur Ezgi Eygi’yi katletmesi dünya basınında
İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü evleri su bastı
Muğla’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale
Galatasaray’dan Michael Folorunsho sürprizi! Okan Buruk transfere onay verdi
SON DAKİKA