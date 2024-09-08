Kızılcık Şerbeti 2. sezon yeni fragman: Görkem ölecek mi? Senaryo sızdırıldı

Bu açıklama, Görkem'in düşüşünün ardında yatan gerçekleri sorgulayan izleyicileri daha da heyecanlandırdı.

Görkem'in Akıbeti: Ölecek mi Yoksa Hayata Tutunacak mı? Setten gelen kamera arkası görüntüleri, Görkem'in durumuyla ilgili söylentileri artırdı.

Bazı izleyiciler, Görkem'in bu düşüşten sağ çıkamayacağını düşünürken, bazıları ise sakat kalacağını öne sürüyordu. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler, tüm bu spekülasyonları boşa çıkaracak nitelikte.

Görkem'in, Ünal ailesinin evinde sapasağlam oturduğu bir sahne, düşüşün ardından yaşanacak gelişmelere dair ipuçları veriyor. Peki, Görkem bu düşüşten nasıl kurtuldu? Yoksa her şey sadece bir planın parçası mıydı?