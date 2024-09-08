İnci Taneleri'nin Dilber'i ile Azem'i bir araya geldi! Hazar Ergüçlü'den Yılmaz Erdoğan ile yanak yanağa poz

Yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanan İnci Taneleri'nin başrol oyuncuları Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan, uzun bir aranın ardından tekrar bir araya geldi. Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan ile yanak yanağa verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte İnci Taneleri'nin Dilber'i ile Azem'inin bir araya geldiği o fotoğraf...