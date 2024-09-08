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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca'yı herkes Karadenizli sanıyordu! Memleketiyle ters köşe yaptı

ATV'nin her bölümüyle ilgi gören yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona Oktay Kaynarca ile başlıyor. Kenan İmirzalıoğlu'ndan sonra yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca, özel hayatıyla araştırılmaya başlandı. Ancak Oktay Kaynarca'nın mavi gözlerine aldanıp Karadenizli olduğunu sananlar büyük ters köşe yaşadı. İşte herkesin Karadenizli sandığı Oktay Kaynarca'nın memleketi...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 15:47 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 15:47
Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı herkes Karadenizli sanıyordu! Memleketiyle ters köşe yaptı 1

Oktay Kaynarca'nın mavi gözlerine aldanıp Karadenizli olduğunu sananlar büyük ters köşe yaşadı. İşte herkesin Karadenizli sandığı Oktay Kaynarca'nın memleketi...

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı herkes Karadenizli sanıyordu! Memleketiyle ters köşe yaptı 2

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam, Adanalı, Kurtlar Vadisi derken Oktay Kaynarca'nın son durağı Kim Milyoner Olmak İster oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı herkes Karadenizli sanıyordu! Memleketiyle ters köşe yaptı 3

Ekranların yakışıklı yüzü Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca, milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı.

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