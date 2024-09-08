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Şarkıcı Ali Tufan Kıraç konserine giderken kayboldu! Çareyi bakın ne yapmakta buldu

Ünlü şarkıcı Ali Tufan Kıraç, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek için gittiği Edirne'nin Havsa ilçesinde kayboldu. Ünlü şarkıcı daha sonra çareyi bakın ne yapmakta buldu!

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 22:51 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 22:51
Şarkıcı Ali Tufan Kıraç konserine giderken kayboldu! Çareyi bakın ne yapmakta buldu

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Ünlü şarkıcı Ali Tufan Kıraç, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek için gittiği Edirne'nin Havsa ilçesinde kayboldu.

Edirne'ye şahsi aracıyla gelen Kıraç, konser alanını bulamayınca yolu ilçedeki vatandaşlara sordu. Ünlü şarkıcı, kendi sosyal medya hesabından konser alanını bulamayınca yaşadıklarını paylaştı.

"ABİ BURADA KIRAÇ'IN KONSERİ VARMIŞ"
Kıraç, Havsa'da konser alanını bulamayınca bir vatandaştan, "Selamünaleyküm, abi Kıraç konseri varmış ne tarafta?" diyerek yardım istedi. Vatandaş ise ünlü şarkıcıya, "Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası" şeklinde cevap verdi.

Ünlü şarkıcının vatandaş ile yaşadığı o anlar, sosyal medyada viral oldu.

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