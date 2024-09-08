Şarkıcı Ali Tufan Kıraç konserine giderken kayboldu! Çareyi bakın ne yapmakta buldu

Ünlü şarkıcı Ali Tufan Kıraç , bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek için gittiği Edirne'nin Havsa ilçesinde kayboldu.

"ABİ BURADA KIRAÇ'IN KONSERİ VARMIŞ"

Kıraç, Havsa'da konser alanını bulamayınca bir vatandaştan, "Selamünaleyküm, abi Kıraç konseri varmış ne tarafta?" diyerek yardım istedi. Vatandaş ise ünlü şarkıcıya, "Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası" şeklinde cevap verdi.