FERNANDEZ VE CERVANTES ÇİFTİ Enzo Fernandez ve Valentina Cervantes'in ilişkisi 2018 yılında başladı. Valentina, Enzo ile tanışmadan önce İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu.

Ancak futbolcu eşinin mesleği gereği yurt dışına seyahat etmek zorunda olduğu için mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Çiftin ilişkileri boyunca birbirlerine olan destekleriyle biliniyorlar. Ayrıca Valentina, Enzo'dan bir yaş büyük olduğu da bilinenler arasında yer alıyor.

VALENTİNA CERVANTES DE ÜNLÜYMÜŞ İlişkilerinin 4. yılını kutlayan çiftin, iki yaşında Olivia adında bir kız çocukları bulunuyor. Valentina, Arjantin'in galip geldiği Katar Dünya Kupasında da eşine destek vermekten geri durmadı. Cervantes, sosyal medya platformu Instagram'da 1 milyon takipçisi ile dikkat çekiyor. Eşinin popülaritesine paralel olarak kendisi de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda.