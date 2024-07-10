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Rekortmen futbolcu Enzo Fernandez'in eşini görenin ağzı açık kalıyor!

Chelsea, Benfica'nın Arjantinli yıldızı Enzo Fernandez'i bünyesine katmak için tam 121 milyon euro ödedi. Bu dev transfer, Premier Lig tarihindeki en yüksek meblağ olarak rekor kırdı. Ancak bu transferin yanı sıra dikkat çeken bir diğer konu da Enzo Fernandez'in eşi Valentina Cervantes. Cervantes, sosyal medya üzerinde oldukça etkili bir figür olup, Instagram'da 1 milyon takipçi sayısıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Valentina'nın sosyal medyadaki popülerliği, Enzo'nun futbol başarıları kadar konuşuluyor ve çift, medyanın gözde konularından biri haline gelmiş durumda.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 09:58 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 09:58
Rekortmen futbolcu Enzo Fernandez’in eşini görenin ağzı açık kalıyor!

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Premier Lig ekibi Chelsea, Enzo Fernandez'i 2023 yılında 121 milyon euro karşılığında transfer ederek rekor kırdı. Ancak bu transferin yankıları yalnızca saha ile sınırlı kalmadı. Enzo Fernandez'in eşi Valentina Cervantes, Instagram'da 1 miyon takipçisiyle dikkat çeken bir sosyal medya fenomeni.

Premier Lig ekibi Chelsea, Benfica forması giyen Arjantinli yıldız Enzo Fernandez'i 121 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu transfer, 2021 yazında Jack Grealish'in Aston Villa'dan Manchester City'ye 117,5 milyon euro karşılığında transfer olarak kırdığı Premier Lig rekorunu geride bıraktı.

Fernandez, bu yüksek transfer bedeliyle dikkat çekerken, eşi Valentina Cervantes de en az kendisi kadar ünlü bir isim olarak öne çıkıyor.

FERNANDEZ VE CERVANTES ÇİFTİ

Enzo Fernandez ve Valentina Cervantes'in ilişkisi 2018 yılında başladı. Valentina, Enzo ile tanışmadan önce İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu.

Ancak futbolcu eşinin mesleği gereği yurt dışına seyahat etmek zorunda olduğu için mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Çiftin ilişkileri boyunca birbirlerine olan destekleriyle biliniyorlar. Ayrıca Valentina, Enzo'dan bir yaş büyük olduğu da bilinenler arasında yer alıyor.

VALENTİNA CERVANTES DE ÜNLÜYMÜŞ

İlişkilerinin 4. yılını kutlayan çiftin, iki yaşında Olivia adında bir kız çocukları bulunuyor. Valentina, Arjantin'in galip geldiği Katar Dünya Kupasında da eşine destek vermekten geri durmadı. Cervantes, sosyal medya platformu Instagram'da 1 milyon takipçisi ile dikkat çekiyor. Eşinin popülaritesine paralel olarak kendisi de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda.

Enzo Fernandez'in transferi kadar, eşi Valentina Cervantes'in de popülaritesi Chelsea taraftarlarının ve futbol severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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