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4 milyon dolarlık lüks villası dillere destan! Seda Sayan’ın evine bakın! İşte Çağlar Ökten ile 2 senelik aşk yuvası...

Çağlar Ökten ile 2022 yılında dünyaevine giren Seda Sayan, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Attığı her adımla yıllarca adından söz ettirmeyi başaran ünlü isim, son olarak 4 milyon dolarlık lüks villasıyla gündeme geldi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aşk yuvası görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü çiftin evi için "Tam bir saray yavrusu", "İçi ayrı dışı ayrı güzel" yorumları yapıldı. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in evi...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 15:35 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 15:35
4 milyon dolarlık lüks villası dillere destan! Seda Sayan’ın evine bakın! İşte Çağlar Ökten ile 2 senelik aşk yuvası... 1

Kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı oldu.

4 milyon dolarlık lüks villası dillere destan! Seda Sayan’ın evine bakın! İşte Çağlar Ökten ile 2 senelik aşk yuvası... 2

Bir çocuk annesi Sayan, aradığı aşkı yıllar sonra müzisyen Çağlar Ökten'de buldu ve 2022'de nikah masasına oturdu.

4 milyon dolarlık lüks villası dillere destan! Seda Sayan’ın evine bakın! İşte Çağlar Ökten ile 2 senelik aşk yuvası... 3

Romantik pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift, bu kez zevkle döşenmiş aşk yuvalarıyla adlarından söz ettirdi.

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