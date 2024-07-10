4 milyon dolarlık lüks villası dillere destan! Seda Sayan’ın evine bakın! İşte Çağlar Ökten ile 2 senelik aşk yuvası...

Çağlar Ökten ile 2022 yılında dünyaevine giren Seda Sayan, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Attığı her adımla yıllarca adından söz ettirmeyi başaran ünlü isim, son olarak 4 milyon dolarlık lüks villasıyla gündeme geldi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aşk yuvası görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü çiftin evi için "Tam bir saray yavrusu", "İçi ayrı dışı ayrı güzel" yorumları yapıldı. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in evi...